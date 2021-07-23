https://ria.ru/20210723/avtokredit-1742463620.html

Просроченные долги россиян по автокредитам растут рекордными темпами

Просроченные долги россиян по автокредитам растут рекордными темпами - РИА Новости, 23.07.2021

Просроченные долги россиян по автокредитам растут рекордными темпами

Российские банки в стремлении нарастить выдачу автокредитов ослабили требования к заемщикам, что привело к рекордному росту ранней просроченной задолженности -... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T05:05

2021-07-23T05:05

2021-07-23T05:05

россия

экономика

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские банки в стремлении нарастить выдачу автокредитов ослабили требования к заемщикам, что привело к рекордному росту ранней просроченной задолженности - в июне она подскочила на 53%, до 617 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".По данным компании, в июне просроченная задолженность до 30 дней выросла на 53% - до 617 миллионов рублей. При этом последние месяцы показатель был практически на своих минимальных значениях, увеличиваясь с начала года в среднем на 1% ежемесячно. В то же время общий объем просрочки в банках вырос в июне на 0,3% - до 49,1 миллиарда рублей.Одновременно в июне снизилась выдача ссуд на покупку автомобилей - на 2,4%, до 78,8 миллиарда рублей. С начала года выдачи в среднем увеличивались на 7% в месяц."Сама по себе цифра в 617 миллионов рублей – это, конечно, не рекорд, в истории бывало и больше. Но такого резкого роста раньше не встречалось. Всё это происходит на фоне падения выдач автокредитов (падение два месяца подряд с максимума в апреле в 94 миллиарда рублей до 78,7 миллиарда рублей в июне), что в будущем может негативно сказаться на показателях автокредитования", - отмечают эксперты.Аналитики считают, что причина такого резкого роста ранней просрочки в том, что "многие банки в стремлении нарастить выдачу автокредитов ослабили требования своих кредитных политик, что привело к увеличению выдачи автокредитов в предыдущие месяцы и, как следствие, росту ранней просроченной задолженности сейчас".По ожиданиям гендиректора "Эквифакса" Олега Лагуткина, рост объемов просроченных кредитов будет отмечаться вплоть до конца года, когда наихудшая их часть уйдет с балансов кредиторов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210716/avto-1741425142.html

https://ria.ru/20210622/avtomobili-1738003254.html

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