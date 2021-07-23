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Просроченные долги россиян по автокредитам растут рекордными темпами
Просроченные долги россиян по автокредитам растут рекордными темпами - РИА Новости, 23.07.2021
Просроченные долги россиян по автокредитам растут рекордными темпами
Российские банки в стремлении нарастить выдачу автокредитов ослабили требования к заемщикам, что привело к рекордному росту ранней просроченной задолженности -... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T05:05
2021-07-23T05:05
россия
экономика
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские банки в стремлении нарастить выдачу автокредитов ослабили требования к заемщикам, что привело к рекордному росту ранней просроченной задолженности - в июне она подскочила на 53%, до 617 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".По данным компании, в июне просроченная задолженность до 30 дней выросла на 53% - до 617 миллионов рублей. При этом последние месяцы показатель был практически на своих минимальных значениях, увеличиваясь с начала года в среднем на 1% ежемесячно. В то же время общий объем просрочки в банках вырос в июне на 0,3% - до 49,1 миллиарда рублей.Одновременно в июне снизилась выдача ссуд на покупку автомобилей - на 2,4%, до 78,8 миллиарда рублей. С начала года выдачи в среднем увеличивались на 7% в месяц."Сама по себе цифра в 617 миллионов рублей – это, конечно, не рекорд, в истории бывало и больше. Но такого резкого роста раньше не встречалось. Всё это происходит на фоне падения выдач автокредитов (падение два месяца подряд с максимума в апреле в 94 миллиарда рублей до 78,7 миллиарда рублей в июне), что в будущем может негативно сказаться на показателях автокредитования", - отмечают эксперты.Аналитики считают, что причина такого резкого роста ранней просрочки в том, что "многие банки в стремлении нарастить выдачу автокредитов ослабили требования своих кредитных политик, что привело к увеличению выдачи автокредитов в предыдущие месяцы и, как следствие, росту ранней просроченной задолженности сейчас".По ожиданиям гендиректора "Эквифакса" Олега Лагуткина, рост объемов просроченных кредитов будет отмечаться вплоть до конца года, когда наихудшая их часть уйдет с балансов кредиторов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210716/avto-1741425142.html
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россия, экономика
05:05 23.07.2021
 
Просроченные долги россиян по автокредитам растут рекордными темпами

Просроченные долги россиян по автокредитам растут рекордными темпами

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкАвтосалон
Автосалон - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские банки в стремлении нарастить выдачу автокредитов ослабили требования к заемщикам, что привело к рекордному росту ранней просроченной задолженности - в июне она подскочила на 53%, до 617 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".
По данным компании, в июне просроченная задолженность до 30 дней выросла на 53% - до 617 миллионов рублей. При этом последние месяцы показатель был практически на своих минимальных значениях, увеличиваясь с начала года в среднем на 1% ежемесячно. В то же время общий объем просрочки в банках вырос в июне на 0,3% - до 49,1 миллиарда рублей.
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Одновременно в июне снизилась выдача ссуд на покупку автомобилей - на 2,4%, до 78,8 миллиарда рублей. С начала года выдачи в среднем увеличивались на 7% в месяц.
"Сама по себе цифра в 617 миллионов рублей – это, конечно, не рекорд, в истории бывало и больше. Но такого резкого роста раньше не встречалось. Всё это происходит на фоне падения выдач автокредитов (падение два месяца подряд с максимума в апреле в 94 миллиарда рублей до 78,7 миллиарда рублей в июне), что в будущем может негативно сказаться на показателях автокредитования", - отмечают эксперты.
Аналитики считают, что причина такого резкого роста ранней просрочки в том, что "многие банки в стремлении нарастить выдачу автокредитов ослабили требования своих кредитных политик, что привело к увеличению выдачи автокредитов в предыдущие месяцы и, как следствие, росту ранней просроченной задолженности сейчас".
По ожиданиям гендиректора "Эквифакса" Олега Лагуткина, рост объемов просроченных кредитов будет отмечаться вплоть до конца года, когда наихудшая их часть уйдет с балансов кредиторов.
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