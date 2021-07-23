https://ria.ru/20210723/ataka-1742535464.html

Сайт "Ведомостей" подвергся DDоS-атаке

Сайт "Ведомостей" подвергся DDоS-атаке - РИА Новости, 23.07.2021

Сайт "Ведомостей" подвергся DDоS-атаке

На сайт "Ведомостей" идёт DDoS-атака, тех службы прилагают усилия, чтобы её нейтрализовать, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Бизнес Ньюс Медиа". РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T13:17

2021-07-23T13:17

2021-07-23T13:27

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медиа - общество

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. На сайт "Ведомостей" идёт DDoS-атака, тех службы прилагают усилия, чтобы её нейтрализовать, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Бизнес Ньюс Медиа".Ранее сайт издания стал недоступен. Перед этим с сайта исчезла статья обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" и бывшего журналиста Ивана Сафронова, опубликованная в пятницу утром. В ней он рассказал об особенностях работы следствия по делам о госизмене и шпионаже. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, статья включена в дайджест для чиновников, и желающие могут с ней ознакомиться."Ддосят нас. Технические службы "Ведомостей" прилагают все усилия, чтобы её нейтрализовать. Мы сосредоточены на том, чтобы работа как можно скорее восстановилась. Откуда - проверяем", - рассказали в пресс-службе.Бывший журналист, а затем советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, в тот же день Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США. Вину Сафронов не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.Президент России Владимир Путин называл "чушью собачьей" предположения, что дело Сафронова связано с неким "заговором" против него и недоброжелателями из силовых структур. По словам главы государства, у Сафронова "нет врагов", но то, что он "собирал какую-то информацию, которую не должен был передавать представителям спецслужб, сознательно делая это, - это очевидный факт".

https://ria.ru/20210519/shmarov-1733014435.html

https://ria.ru/20210723/statya-1742523924.html

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происшествия, ведомости, технологии, медиа - общество