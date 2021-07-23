https://ria.ru/20210723/astrakhan-1742516997.html

В Астраханской области создали карту цветения лотосов

В Астраханской области создали карту цветения лотосов - РИА Новости, 23.07.2021

В Астраханской области создали карту цветения лотосов

Специалисты министерства культуры и туризма Астраханской области создали интерактивную карту цветения лотосов на территории региона, где расположены самые... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T12:15

2021-07-23T12:15

2021-07-23T12:15

достопримечательности

туристы

природа

цветы

туризм

туризм

новости - туризм

астраханская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578302148_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_09d024af81107757fa36c8568cfa9ad9.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл — РИА Новости, Юлия Насулина. Специалисты министерства культуры и туризма Астраханской области создали интерактивную карту цветения лотосов на территории региона, где расположены самые большие в мире дикорастущие поля этого цветка, сообщила РИА Новости начальник Астраханского туристско-информационного центра Яна Абдуразакова.Астраханская область является самой северной точкой распространения лотоса на Земле. Кроме того, в регионе находятся самые большие в мире дикорастущие лотосовые поля. Цветок является неофициальным символом региона.По словам Абдуразаковой, в начале текущей недели в регионе уже началось массовое цветение каспийского лотоса, которое ежегодно продолжается до середины сентября. "Туристы постоянно интересуются, где именно можно это увидеть. По инициативе министерства культуры и туризма области была создана такая карта", — сказала собеседница агентства.Она отметила, что специалисты собирали информацию о местах цветения лотоса из различных источников, включая данные туроператоров и местного населения. В результате в Яндекс.Картах появились обозначения населенных пунктов, где можно увидеть эту красоту. "В некоторых из них лотосовые поля видны с берега или мостика, в других — есть базы отдыха, где туристов отвозят по воде к местам цветения", — уточнила собеседница агентства.

https://ria.ru/20210503/astrakhan-1727148755.html

https://ria.ru/20201007/astrakhan-1578284076.html

астраханская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

достопримечательности, туристы, природа, цветы, туризм, новости - туризм, астраханская область