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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210723/astrakhan-1742516997.html
В Астраханской области создали карту цветения лотосов
В Астраханской области создали карту цветения лотосов - РИА Новости, 23.07.2021
В Астраханской области создали карту цветения лотосов
Специалисты министерства культуры и туризма Астраханской области создали интерактивную карту цветения лотосов на территории региона, где расположены самые... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T12:15
2021-07-23T12:15
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астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл — РИА Новости, Юлия Насулина. Специалисты министерства культуры и туризма Астраханской области создали интерактивную карту цветения лотосов на территории региона, где расположены самые большие в мире дикорастущие поля этого цветка, сообщила РИА Новости начальник Астраханского туристско-информационного центра Яна Абдуразакова.Астраханская область является самой северной точкой распространения лотоса на Земле. Кроме того, в регионе находятся самые большие в мире дикорастущие лотосовые поля. Цветок является неофициальным символом региона.По словам Абдуразаковой, в начале текущей недели в регионе уже началось массовое цветение каспийского лотоса, которое ежегодно продолжается до середины сентября. "Туристы постоянно интересуются, где именно можно это увидеть. По инициативе министерства культуры и туризма области была создана такая карта", — сказала собеседница агентства.Она отметила, что специалисты собирали информацию о местах цветения лотоса из различных источников, включая данные туроператоров и местного населения. В результате в Яндекс.Картах появились обозначения населенных пунктов, где можно увидеть эту красоту. "В некоторых из них лотосовые поля видны с берега или мостика, в других — есть базы отдыха, где туристов отвозят по воде к местам цветения", — уточнила собеседница агентства.
https://ria.ru/20210503/astrakhan-1727148755.html
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достопримечательности, туристы, природа, цветы, туризм, новости - туризм, астраханская область
12:15 23.07.2021
 
В Астраханской области создали карту цветения лотосов

В Астраханской области для туристов создали специальную карту мест цветения лотосов

© Depositphotos / sietevidasЦветение лотоса в дельте Волги
Цветение лотоса в дельте Волги - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© Depositphotos / sietevidas
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл — РИА Новости, Юлия Насулина. Специалисты министерства культуры и туризма Астраханской области создали интерактивную карту цветения лотосов на территории региона, где расположены самые большие в мире дикорастущие поля этого цветка, сообщила РИА Новости начальник Астраханского туристско-информационного центра Яна Абдуразакова.
Астраханская область является самой северной точкой распространения лотоса на Земле. Кроме того, в регионе находятся самые большие в мире дикорастущие лотосовые поля. Цветок является неофициальным символом региона.
По словам Абдуразаковой, в начале текущей недели в регионе уже началось массовое цветение каспийского лотоса, которое ежегодно продолжается до середины сентября. "Туристы постоянно интересуются, где именно можно это увидеть. По инициативе министерства культуры и туризма области была создана такая карта", — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что специалисты собирали информацию о местах цветения лотоса из различных источников, включая данные туроператоров и местного населения.
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В результате в Яндекс.Картах появились обозначения населенных пунктов, где можно увидеть эту красоту. "В некоторых из них лотосовые поля видны с берега или мостика, в других — есть базы отдыха, где туристов отвозят по воде к местам цветения", — уточнила собеседница агентства.
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