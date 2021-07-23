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Главу челябинского отделения ПФР арестовали по делу о коррупции
Главу челябинского отделения ПФР арестовали по делу о коррупции - РИА Новости, 23.07.2021
Главу челябинского отделения ПФР арестовали по делу о коррупции
Суд в пятницу избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца руководителю отделения Пенсионного фонда по Челябинской области Виктору... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T17:20
2021-07-23T17:20
россия
пенсионный фонд рф
челябинск
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 23 июл - РИА Новости. Суд в пятницу избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца руководителю отделения Пенсионного фонда по Челябинской области Виктору Чернобровину, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тракторозаводского районного суда Челябинска.Как сообщало СУСК, руководителю регионального отделения Пенсионного фонда России предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным следствия, подозреваемый получил взятки в размере более 26 миллионов рублей от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда."Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Чернобровину на 2 месяца", - сказала собеседника агентства.Как сообщалось, на прошлой неделе следователи предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере заместителю руководителя регионального управления ПФР. Обвиняемый получил взятку на сумму более трех миллионов рублей от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда. При получении взятки он был задержан, после чего признал вину, сообщало СУСК.
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россия, пенсионный фонд рф, челябинск, челябинская область, происшествия
17:20 23.07.2021
 
Главу челябинского отделения ПФР арестовали по делу о коррупции

Суд арестовал на два месяца главу челябинского отделения ПФР Чернобровина по делу о получении взятки

© Фото : Пенсионный фонд Российской ФедерацииУправляющий ОПФР по Челябинской области Виктор Чернобровин
Управляющий ОПФР по Челябинской области Виктор Чернобровин - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© Фото : Пенсионный фонд Российской Федерации
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ЧЕЛЯБИНСК, 23 июл - РИА Новости. Суд в пятницу избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца руководителю отделения Пенсионного фонда по Челябинской области Виктору Чернобровину, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тракторозаводского районного суда Челябинска.
Как сообщало СУСК, руководителю регионального отделения Пенсионного фонда России предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным следствия, подозреваемый получил взятки в размере более 26 миллионов рублей от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда.
"Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Чернобровину на 2 месяца", - сказала собеседника агентства.
Как сообщалось, на прошлой неделе следователи предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере заместителю руководителя регионального управления ПФР. Обвиняемый получил взятку на сумму более трех миллионов рублей от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда. При получении взятки он был задержан, после чего признал вину, сообщало СУСК.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
Вчера, 12:08
Сумма взяток по делу главы челябинского ПФР достигла 26 миллионов рублей
 
РоссияПенсионный фонд РФЧелябинскЧелябинская областьПроисшествия
 
 
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