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Главу челябинского отделения ПФР арестовали по делу о коррупции
Главу челябинского отделения ПФР арестовали по делу о коррупции - РИА Новости, 23.07.2021
Главу челябинского отделения ПФР арестовали по делу о коррупции
Суд в пятницу избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца руководителю отделения Пенсионного фонда по Челябинской области Виктору... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T17:20
2021-07-23T17:20
2021-07-23T17:20
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пенсионный фонд рф
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челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 23 июл - РИА Новости. Суд в пятницу избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца руководителю отделения Пенсионного фонда по Челябинской области Виктору Чернобровину, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тракторозаводского районного суда Челябинска.Как сообщало СУСК, руководителю регионального отделения Пенсионного фонда России предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным следствия, подозреваемый получил взятки в размере более 26 миллионов рублей от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда."Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Чернобровину на 2 месяца", - сказала собеседника агентства.Как сообщалось, на прошлой неделе следователи предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере заместителю руководителя регионального управления ПФР. Обвиняемый получил взятку на сумму более трех миллионов рублей от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда. При получении взятки он был задержан, после чего признал вину, сообщало СУСК.
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россия, пенсионный фонд рф, челябинск, челябинская область, происшествия
Главу челябинского отделения ПФР арестовали по делу о коррупции
Суд арестовал на два месяца главу челябинского отделения ПФР Чернобровина по делу о получении взятки