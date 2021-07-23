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Эксперт назвал простой способ стать миллионером к пенсии
Эксперт назвал простой способ стать миллионером к пенсии - РИА Новости, 23.07.2021
Эксперт назвал простой способ стать миллионером к пенсии
Отказ от алкоголя не только сохранит здоровье, но и поможет заметно улучшить финансовое благополучие, уверен независимый финансовый консультант, автор блога "За РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T02:10
2021-07-23T02:10
россия
алкоголь
общество
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Отказ от алкоголя не только сохранит здоровье, но и поможет заметно улучшить финансовое благополучие, уверен независимый финансовый консультант, автор блога "За разумное потребление" Александр Доржиев. В интервью радио Sputnik он объяснил, что нужно делать.По оценке консультанта, среднестатистический взрослый россиянин тратит на спиртное 2,5 тысячи рублей в месяц. Как отметил Доржиев, из примерно 115 миллионов взрослых россиян треть не употребляют алкоголь, а две трети – то есть 77 миллионов – это делают. Траты населения на спиртное – порядка 2,5 триллиона рублей в год, то есть примерно 2,5 тысячи рублей в месяц на каждого выпивающего, подсчитал Александр Доржиев."Естественно, это средняя картина, и кто-то тратит больше, а кто-то меньше, но если даже эти деньги вкладывать в акции на фондовом рынке ежемесячно под 10% годовых, то там будет около 15 или 17 миллионов рублей за 40 лет", – заверил Александр Доржиев.То есть если, например, 25-летний человек будет ежемесячно инвестировать в среднедоходные акции по 2,5 тысячи рублей, то к пенсии он будет богачом. Кроме этого, добавил консультант, отказ от алкоголя поможет сохранить к зрелому возрасту хорошую физическую форму."Чтобы воспользоваться плодами своих инвестиций, надо иметь хорошее здоровье, чтобы когда ты станешь богатым, тебе еще что-то хотелось делать и была возможность воспользоваться своими достижениями, а не быть развалиной", – подчеркнул Александр Доржиев в интервью радио Sputnik.Таким образом, здоровый образ жизни и отказ от вредных привычек принесут двойную пользу: дадут возможность накопить значительные средства, а также позволят и в 60, и в 70, и в 80 лет сохранить бодрость и качественно проводить время, заключил независимый финансовый консультант.
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россия, алкоголь, общество
02:10 23.07.2021
 
Эксперт назвал простой способ стать миллионером к пенсии

Финансовый консультант Доржиев рассказал, что отказ от алкоголя улучшит материальное благополучие

© Depositphotos / silianУпотребление алкоголя
Употребление алкоголя - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© Depositphotos / silian
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Отказ от алкоголя не только сохранит здоровье, но и поможет заметно улучшить финансовое благополучие, уверен независимый финансовый консультант, автор блога "За разумное потребление" Александр Доржиев. В интервью радио Sputnik он объяснил, что нужно делать.
По оценке консультанта, среднестатистический взрослый россиянин тратит на спиртное 2,5 тысячи рублей в месяц. Как отметил Доржиев, из примерно 115 миллионов взрослых россиян треть не употребляют алкоголь, а две трети – то есть 77 миллионов – это делают. Траты населения на спиртное – порядка 2,5 триллиона рублей в год, то есть примерно 2,5 тысячи рублей в месяц на каждого выпивающего, подсчитал Александр Доржиев.
"Естественно, это средняя картина, и кто-то тратит больше, а кто-то меньше, но если даже эти деньги вкладывать в акции на фондовом рынке ежемесячно под 10% годовых, то там будет около 15 или 17 миллионов рублей за 40 лет", – заверил Александр Доржиев.
То есть если, например, 25-летний человек будет ежемесячно инвестировать в среднедоходные акции по 2,5 тысячи рублей, то к пенсии он будет богачом. Кроме этого, добавил консультант, отказ от алкоголя поможет сохранить к зрелому возрасту хорошую физическую форму.
"Чтобы воспользоваться плодами своих инвестиций, надо иметь хорошее здоровье, чтобы когда ты станешь богатым, тебе еще что-то хотелось делать и была возможность воспользоваться своими достижениями, а не быть развалиной", – подчеркнул Александр Доржиев в интервью радио Sputnik.
Отказ от алкоголя - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
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Таким образом, здоровый образ жизни и отказ от вредных привычек принесут двойную пользу: дадут возможность накопить значительные средства, а также позволят и в 60, и в 70, и в 80 лет сохранить бодрость и качественно проводить время, заключил независимый финансовый консультант.
 
РоссияАлкогольОбщество
 
 
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