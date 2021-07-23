https://ria.ru/20210723/aktsii-1742480669.html

Финансист рассказал, чьи акции помогут защититься от биржевых скачков

Финансист рассказал, чьи акции помогут защититься от биржевых скачков - РИА Новости, 23.07.2021

Финансист рассказал, чьи акции помогут защититься от биржевых скачков

Рост инфляционных ожиданий в России и за рубежом, восстановление экономик после ковидных локдаунов и ужесточение монетарной политики со стороны центробанков по... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T07:39

2021-07-23T07:39

2021-07-23T08:00

россия

экономика

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Рост инфляционных ожиданий в России и за рубежом, восстановление экономик после ковидных локдаунов и ужесточение монетарной политики со стороны центробанков по всему миру могут привести к повышенной волатильности рынков акций во втором полугодии, от скачков на бирже могут защитить бумаги нефтегазового, металлургического и финансового секторов, рассказал РИА Новости руководитель отдела управления акциями "Сбер Управление Активами" Евгений Линчик.Сырьевой сектор в таких условиях должен себя неплохо чувствовать: хеджирование инфляции приводит к спросу на сырьевые активы со стороны финансовых институтов, а восстановление экономик по всему миру также поддерживает спрос на сырье, поясняет он.На этом фоне во втором полугодии эксперт ожидает опережающего спроса на сырьевые активы. Акции "Газпрома" могут вырасти на 10-15%, "Новатэка" - на 5-10%, "Газпром нефти" - на 10-15%, "Роснефти" - на 10-15%. Речь также может идти о металлургических компаниях за исключением золота: "Норильский никель" может подрасти на 5-10%, "Алроса" - на 5-7%, "Северсталь" - на 5-10%."Также мы позитивно смотрим на динамику финансового сектора, где ожидаем опережающий спрос на услуги финансовой отрасли. Нам нравятся акции Сбербанка (потенциал роста 15-20%) и ВТБ с ожидаемым ростом котировок до конца года на 10-15%", - рекомендует он.После снижения инфляционного давления ожидаем неплохой спрос в компаниях розничной торговли (например, X5 Retail Group и "Магнит"), которые предлагают высокие дивиденды и торгуются по мультипликаторам значительно ниже исторических значений и международных аналогов, добавляет Линчик.

https://ria.ru/20210719/ekonomika-1741896921.html

https://ria.ru/20210705/aktsii-1740007219.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, экономика