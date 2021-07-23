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Песков оценил перспективы исключения "Талибана"* из реестра запрещенных
Песков оценил перспективы исключения "Талибана"* из реестра запрещенных - РИА Новости, 23.07.2021
Песков оценил перспективы исключения "Талибана"* из реестра запрещенных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отвечая на вопрос, не планирует ли РФ исключить "Талибан"* из перечня запрещенных в РФ организаций, заявил, что РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T12:20
2021-07-23T12:47
сергей лавров
дмитрий песков
владимир путин
доха
сша
обострение ситуации в афганистане
россия
афганистан
талибан
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отвечая на вопрос, не планирует ли РФ исключить "Талибан"* из перечня запрещенных в РФ организаций, заявил, что пока новаций в этом вопросе нет.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Россия использует все возможности, чтобы "завязать" прямой диалог между талибами и правительством Афганистана.Журналист спросил Пескова, есть ли у президента России Владимира Путина позиция в отношении к "Талибану"* и планирует ли он предложить вывести движение из реестра запрещенных в РФ организаций."Пока никаких новаций в этом вопросе нет. Если они будут, мы вас проинформируем. В свою очередь, движение "Талибан"* - это ощутимая и достаточно мощная сила, которая действует в Афганистане. Конечно, для нас важно, чтобы все, что происходит в Афганистане, не представляло угрозу для периметра границ наших партнеров. Прежде всего, Таджикистана, конечно", - сказал Песков.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном"* стартовали мирные переговоры. Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещает закончить вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html
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сергей лавров, дмитрий песков, владимир путин, доха, сша, обострение ситуации в афганистане, россия, афганистан, талибан, в мире
12:20 23.07.2021 (обновлено: 12:47 23.07.2021)
 
Песков оценил перспективы исключения "Талибана"* из реестра запрещенных

Пресс-секретарь президента Песков об исключении "Талибана"* из реестра запрещенных: пока новаций нет

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отвечая на вопрос, не планирует ли РФ исключить "Талибан"* из перечня запрещенных в РФ организаций, заявил, что пока новаций в этом вопросе нет.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Россия использует все возможности, чтобы "завязать" прямой диалог между талибами и правительством Афганистана.
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 18:19Инфографика
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Журналист спросил Пескова, есть ли у президента России Владимира Путина позиция в отношении к "Талибану"* и планирует ли он предложить вывести движение из реестра запрещенных в РФ организаций.
"Пока никаких новаций в этом вопросе нет. Если они будут, мы вас проинформируем. В свою очередь, движение "Талибан"* - это ощутимая и достаточно мощная сила, которая действует в Афганистане. Конечно, для нас важно, чтобы все, что происходит в Афганистане, не представляло угрозу для периметра границ наших партнеров. Прежде всего, Таджикистана, конечно", - сказал Песков.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном"* стартовали мирные переговоры. Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещает закончить вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Сергей ЛавровДмитрий ПесковВладимир ПутинДохаСШАОбострение ситуации в АфганистанеРоссияАфганистанТалибанВ мире
 
 
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