12:20 23.07.2021 (обновлено: 12:47 23.07.2021)
Песков оценил перспективы исключения "Талибана"* из реестра запрещенных
Пресс-секретарь президента Песков об исключении "Талибана"* из реестра запрещенных: пока новаций нет
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отвечая на вопрос, не планирует ли РФ исключить "Талибан"* из перечня запрещенных в РФ организаций, заявил, что пока новаций в этом вопросе нет.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Россия использует все возможности, чтобы "завязать" прямой диалог между талибами и правительством Афганистана.
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Журналист спросил Пескова, есть ли у президента России Владимира Путина позиция в отношении к "Талибану"* и планирует ли он предложить вывести движение из реестра запрещенных в РФ организаций.
"Пока никаких новаций в этом вопросе нет. Если они будут, мы вас проинформируем. В свою очередь, движение "Талибан"* - это ощутимая и достаточно мощная сила, которая действует в Афганистане. Конечно, для нас важно, чтобы все, что происходит в Афганистане, не представляло угрозу для периметра границ наших партнеров. Прежде всего, Таджикистана, конечно", - сказал Песков.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном"* стартовали мирные переговоры. Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещает закончить вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* Террористическая организация, запрещенная в России