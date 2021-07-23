https://ria.ru/20210723/afganistan-1742500455.html

СМИ: талибы потребовали отставки президента Афганистана

СМИ: талибы потребовали отставки президента Афганистана - РИА Новости, 23.07.2021

СМИ: талибы потребовали отставки президента Афганистана

Радикальное движение "Талибан*" считает необходимым для мира в Афганистане и прекращения огня, чтобы в стране было сформировано новое правительство, и президент РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T10:41

2021-07-23T10:41

2021-07-23T11:28

сухейль шахин

доха

сша

россия

талибан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/144992/59/1449925930_0:0:2405:1353_1920x0_80_0_0_f0f7bf3aee8c44ee7c15c618dc141d72.jpg

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Радикальное движение "Талибан*" считает необходимым для мира в Афганистане и прекращения огня, чтобы в стране было сформировано новое правительство, и президент Ашраф Гани ушел в отставку, передает Ассошиэйтед Пресс.Официальный представитель политофиса "Талибан*" в Катаре Сухейль Шахин сказал агентству, что талибы "не верят в монополию на власть", поскольку предыдущие правительства Афганистана, которые стремились к этому, не были "успешными". "Мы не хотим повторять ту же формулу", - отметил представитель.При этом он добавил, что переговоры с правительственной стороной - хорошее начало. Между тем неоднократные требования властей Афганистана о прекращении огня равносильны "капитуляции" "Талибана*", подчеркнул Шахин."Они не хотят примирения, но хотят капитуляции", - подчеркнул представитель талибов*.По его словам, до прекращения огня в стране необходимо достичь соглашения о новом правительстве, "приемлемом для нас (талибов* - ред.) и других афганцев". И тогда "войны не будет", подчеркнул он. Новое правительство позволит женщинам работать, участвовать в политике и посещать учебные заведения, но они должны будут носить хиджаб, отметил Шахин. По его словам, в занятых талибами* районах боевики должны обеспечивать работу университетов, школ и рынков в прежнем режиме."Никто, совсем никто, в том числе я, не хочет гражданской войны", - подчеркнул представитель политофиса радикального движения.Он отметил, что у талибов* нет планов военного наступления на Кабул, и движение "воздерживается" от взятия столиц афганских провинций.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан*", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном*" стартовали мирные переговоры. Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещает закончить вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители талибов* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными.* "Талибан" - террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210723/afganistan-1742484313.html

https://ria.ru/20210722/afganistan-1742403582.html

доха

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сухейль шахин, доха, сша, россия, талибан, в мире