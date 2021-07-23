https://ria.ru/20210723/afganistan-1742500455.html
СМИ: талибы потребовали отставки президента Афганистана
СМИ: талибы потребовали отставки президента Афганистана - РИА Новости, 23.07.2021
СМИ: талибы потребовали отставки президента Афганистана
Радикальное движение "Талибан*" считает необходимым для мира в Афганистане и прекращения огня, чтобы в стране было сформировано новое правительство, и президент РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T10:41
2021-07-23T10:41
2021-07-23T11:28
сухейль шахин
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Радикальное движение "Талибан*" считает необходимым для мира в Афганистане и прекращения огня, чтобы в стране было сформировано новое правительство, и президент Ашраф Гани ушел в отставку, передает Ассошиэйтед Пресс.Официальный представитель политофиса "Талибан*" в Катаре Сухейль Шахин сказал агентству, что талибы "не верят в монополию на власть", поскольку предыдущие правительства Афганистана, которые стремились к этому, не были "успешными". "Мы не хотим повторять ту же формулу", - отметил представитель.При этом он добавил, что переговоры с правительственной стороной - хорошее начало. Между тем неоднократные требования властей Афганистана о прекращении огня равносильны "капитуляции" "Талибана*", подчеркнул Шахин."Они не хотят примирения, но хотят капитуляции", - подчеркнул представитель талибов*.По его словам, до прекращения огня в стране необходимо достичь соглашения о новом правительстве, "приемлемом для нас (талибов* - ред.) и других афганцев". И тогда "войны не будет", подчеркнул он. Новое правительство позволит женщинам работать, участвовать в политике и посещать учебные заведения, но они должны будут носить хиджаб, отметил Шахин. По его словам, в занятых талибами* районах боевики должны обеспечивать работу университетов, школ и рынков в прежнем режиме."Никто, совсем никто, в том числе я, не хочет гражданской войны", - подчеркнул представитель политофиса радикального движения.Он отметил, что у талибов* нет планов военного наступления на Кабул, и движение "воздерживается" от взятия столиц афганских провинций.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан*", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном*" стартовали мирные переговоры. Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещает закончить вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители талибов* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными.* "Талибан" - террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210723/afganistan-1742484313.html
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сухейль шахин, доха, сша, россия, талибан, в мире
10:41 23.07.2021 (обновлено: 11:28 23.07.2021)
СМИ: талибы потребовали отставки президента Афганистана
СМИ: талибы потребовали отставки президента Афганистана Гани в качестве условия для прекращения огня
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости.
Радикальное движение "Талибан
*" считает необходимым для мира в Афганистане
и прекращения огня, чтобы в стране было сформировано новое правительство, и президент Ашраф Гани ушел в отставку, передает Ассошиэйтед Пресс.
Официальный представитель политофиса "Талибан*" в Катаре Сухейль Шахин
сказал агентству, что талибы "не верят в монополию на власть", поскольку предыдущие правительства Афганистана, которые стремились к этому, не были "успешными". "Мы не хотим повторять ту же формулу", - отметил представитель.
При этом он добавил, что переговоры с правительственной стороной - хорошее начало. Между тем неоднократные требования властей Афганистана о прекращении огня равносильны "капитуляции" "Талибана*", подчеркнул Шахин.
"Они не хотят примирения, но хотят капитуляции", - подчеркнул представитель талибов*.
По его словам, до прекращения огня в стране необходимо достичь соглашения о новом правительстве, "приемлемом для нас (талибов* - ред.) и других афганцев". И тогда "войны не будет", подчеркнул он. Новое правительство позволит женщинам работать, участвовать в политике и посещать учебные заведения, но они должны будут носить хиджаб, отметил Шахин. По его словам, в занятых талибами* районах боевики должны обеспечивать работу университетов, школ и рынков в прежнем режиме.
"Никто, совсем никто, в том числе я, не хочет гражданской войны", - подчеркнул представитель политофиса радикального движения.
Он отметил, что у талибов* нет планов военного наступления на Кабул
, и движение "воздерживается" от взятия столиц афганских провинций.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан*", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном*" стартовали мирные переговоры. Администрация США
с 1 мая начала и до 11 сентября обещает закончить вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон
и представители талибов* подписали в Дохе
первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* "Талибан" - террористическая организация, запрещенная в России