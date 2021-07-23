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Армия Афганистана освободила от талибов район в провинции Герат
Армия Афганистана освободила от талибов район в провинции Герат - РИА Новости, 23.07.2021
Армия Афганистана освободила от талибов район в провинции Герат
Правительственные силы Афганистана освободили от боевиков "Талибана"* район Карух в провинции Герат на западе страны, сообщил представитель Минобороны Фавад... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T09:13
2021-07-23T10:21
афганистан
доха
талибан
сша
в мире
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Правительственные силы Афганистана освободили от боевиков "Талибана"* район Карух в провинции Герат на западе страны, сообщил представитель Минобороны Фавад Аман.По его словам, десятки талибов уничтожены и ранены."В Герате начаты наступательные операции, и другие части провинции вскоре будут освобождены", — добавил Аман.Ранее представитель "Талибана"* Забиулла Муджахед заявил РИА Новости, что около 90% границ Афганистана находится под контролем движения. По словам главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли, талибы захватили примерно половину окружных центров в стране.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками "Талибана"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность нарастает на фоне вывода американских войск из республики до 31 августа.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210723/afganistan-1742484313.html
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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афганистан, доха, талибан, сша, в мире
09:13 23.07.2021 (обновлено: 10:21 23.07.2021)
 
Армия Афганистана освободила от талибов район в провинции Герат

Представитель Минобороны Афганистана: военные освободили от талибов район Карух провинции Герат

© РИА Новости / Саналлах Саям / Перейти в фотобанкВоенная операция в Кандагаре
Военная операция в Кандагаре - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Саналлах Саям
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Правительственные силы Афганистана освободили от боевиков "Талибана"* район Карух в провинции Герат на западе страны, сообщил представитель Минобороны Фавад Аман.
По его словам, десятки талибов уничтожены и ранены.
"В Герате начаты наступательные операции, и другие части провинции вскоре будут освобождены", — добавил Аман.
Ранее представитель "Талибана"* Забиулла Муджахед заявил РИА Новости, что около 90% границ Афганистана находится под контролем движения. По словам главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли, талибы захватили примерно половину окружных центров в стране.
Афганские военные в Кабуле - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
08:35В мире
Власти Афганистана обвинили талибов в гибели более ста мирных жителей
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками "Талибана"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность нарастает на фоне вывода американских войск из республики до 31 августа.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
АфганистанДохаТалибанСШАВ мире
 
 
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