https://ria.ru/20210723/afganistan-1742487619.html

Армия Афганистана освободила от талибов район в провинции Герат

Армия Афганистана освободила от талибов район в провинции Герат - РИА Новости, 23.07.2021

Армия Афганистана освободила от талибов район в провинции Герат

Правительственные силы Афганистана освободили от боевиков "Талибана"* район Карух в провинции Герат на западе страны, сообщил представитель Минобороны Фавад... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T09:13

2021-07-23T09:13

2021-07-23T10:21

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Правительственные силы Афганистана освободили от боевиков "Талибана"* район Карух в провинции Герат на западе страны, сообщил представитель Минобороны Фавад Аман.По его словам, десятки талибов уничтожены и ранены."В Герате начаты наступательные операции, и другие части провинции вскоре будут освобождены", — добавил Аман.Ранее представитель "Талибана"* Забиулла Муджахед заявил РИА Новости, что около 90% границ Афганистана находится под контролем движения. По словам главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли, талибы захватили примерно половину окружных центров в стране.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками "Талибана"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность нарастает на фоне вывода американских войск из республики до 31 августа.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210723/afganistan-1742484313.html

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-07-23T09:13 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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