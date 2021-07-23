https://ria.ru/20210723/adyutant-1742533252.html
Четыре страны заинтересовались покупкой мишенного комплекса "Адъютант"
Четыре страны заинтересовались покупкой мишенного комплекса "Адъютант" - РИА Новости, 23.07.2021
Четыре страны заинтересовались покупкой мишенного комплекса "Адъютант"
Четыре иностранных заказчика заинтересованы в покупке российского универсального мишенного комплекса "Адъютант", который обеспечивает подготовку боевых расчетов РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T13:03
2021-07-23T13:03
2021-07-23T13:03
новое оружие россии
макс-2021
россия
концерн пво "алмаз-антей"
жуковский
безопасность
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ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 23 июл — РИА Новости. Четыре иностранных заказчика заинтересованы в покупке российского универсального мишенного комплекса "Адъютант", который обеспечивает подготовку боевых расчетов систем ПВО, сообщил РИА Новости в ходе авиасалона МАКС-2021 заместитель гендиректора концерна ВКО "Алмаз-Антей" по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн."По мишенному комплексу "Адъютант" мы сейчас ведем активную маркетинговую работу - четыре страны заинтересовалась этим комплексом. Пока контрактов нет, переданы технико-коммерческие предложения, но заключение сделок — это только вопрос времени ", - сказал Дзиркалн.Замглавы концерна пояснил, что "Алмаз-Антей" позиционирует "Адъютант" на международном оружейном рынке как универсальное средство для подготовки и обеспечения слаженности боевых расчетов для любых систем ПВО, включая "Тор", комплексы линейки "Бук", С-300 и другие системы."Я считаю, что комплекс имеет хорошие экспортные перспективы", - добавил он.Дзиркалн рассказал, что "Адъютант" включает четыре типа мишеней: ракетную, самолетную с винтовым двигателем (малоскоростную), самолетную с турбореактивным двигателем (скоростную), а также вертолетного типа. Все мишени являются многоразовыми — в случае промаха по ним комплекса ПВО мишени совершают посадку и могут использоваться снова.Разработанный предприятиями Концерна ВКО "Алмаз-Антей" комплекс "Адъютант" позволяет создать в воздухе сложную мишенную обстановку для проверки систем ПВО, для учебных стрельб боевых расчетов, для настройки систем ПВО в местах их дислокации. Комплекс может быть интегрирован как с российскими, так и иностранными системами управления. Система является мобильной — вся аппаратура управления и мишени умещаются на "Камазе" с прицепом.МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
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макс-2021, россия, концерн пво "алмаз-антей", жуковский, безопасность
Четыре страны заинтересовались покупкой мишенного комплекса "Адъютант"
Замгендиректора "Алмаз-Антей" Дзиркалн: четыре страны заинтересовались покупкой комплекса "Адъютант"
ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 23 июл — РИА Новости.
Четыре иностранных заказчика заинтересованы в покупке российского универсального мишенного комплекса "Адъютант", который обеспечивает подготовку боевых расчетов систем ПВО, сообщил РИА Новости в ходе авиасалона МАКС-2021 заместитель гендиректора концерна ВКО "Алмаз-Антей
" по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.
"По мишенному комплексу "Адъютант" мы сейчас ведем активную маркетинговую работу - четыре страны заинтересовалась этим комплексом. Пока контрактов нет, переданы технико-коммерческие предложения, но заключение сделок — это только вопрос времени ", - сказал Дзиркалн.
Замглавы концерна пояснил, что "Алмаз-Антей" позиционирует "Адъютант" на международном оружейном рынке как универсальное средство для подготовки и обеспечения слаженности боевых расчетов для любых систем ПВО, включая "Тор", комплексы линейки "Бук", С-300 и другие системы.
"Я считаю, что комплекс имеет хорошие экспортные перспективы", - добавил он.
Дзиркалн рассказал, что "Адъютант" включает четыре типа мишеней: ракетную, самолетную с винтовым двигателем (малоскоростную), самолетную с турбореактивным двигателем (скоростную), а также вертолетного типа. Все мишени являются многоразовыми — в случае промаха по ним комплекса ПВО мишени совершают посадку и могут использоваться снова.
Разработанный предприятиями Концерна ВКО "Алмаз-Антей" комплекс "Адъютант" позволяет создать в воздухе сложную мишенную обстановку для проверки систем ПВО, для учебных стрельб боевых расчетов, для настройки систем ПВО в местах их дислокации. Комплекс может быть интегрирован как с российскими, так и иностранными системами управления. Система является мобильной — вся аппаратура управления и мишени умещаются на "Камазе" с прицепом.
МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.