https://ria.ru/20210723/adyutant-1742533252.html

Четыре страны заинтересовались покупкой мишенного комплекса "Адъютант"

Четыре страны заинтересовались покупкой мишенного комплекса "Адъютант" - РИА Новости, 23.07.2021

Четыре страны заинтересовались покупкой мишенного комплекса "Адъютант"

Четыре иностранных заказчика заинтересованы в покупке российского универсального мишенного комплекса "Адъютант", который обеспечивает подготовку боевых расчетов РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T13:03

2021-07-23T13:03

2021-07-23T13:03

новое оружие россии

макс-2021

россия

концерн пво "алмаз-антей"

жуковский

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155166/96/1551669687_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_17f0ffd2a0fb5f55aee5569da9c5d522.jpg

ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 23 июл — РИА Новости. Четыре иностранных заказчика заинтересованы в покупке российского универсального мишенного комплекса "Адъютант", который обеспечивает подготовку боевых расчетов систем ПВО, сообщил РИА Новости в ходе авиасалона МАКС-2021 заместитель гендиректора концерна ВКО "Алмаз-Антей" по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн."По мишенному комплексу "Адъютант" мы сейчас ведем активную маркетинговую работу - четыре страны заинтересовалась этим комплексом. Пока контрактов нет, переданы технико-коммерческие предложения, но заключение сделок — это только вопрос времени ", - сказал Дзиркалн.Замглавы концерна пояснил, что "Алмаз-Антей" позиционирует "Адъютант" на международном оружейном рынке как универсальное средство для подготовки и обеспечения слаженности боевых расчетов для любых систем ПВО, включая "Тор", комплексы линейки "Бук", С-300 и другие системы."Я считаю, что комплекс имеет хорошие экспортные перспективы", - добавил он.Дзиркалн рассказал, что "Адъютант" включает четыре типа мишеней: ракетную, самолетную с винтовым двигателем (малоскоростную), самолетную с турбореактивным двигателем (скоростную), а также вертолетного типа. Все мишени являются многоразовыми — в случае промаха по ним комплекса ПВО мишени совершают посадку и могут использоваться снова.Разработанный предприятиями Концерна ВКО "Алмаз-Антей" комплекс "Адъютант" позволяет создать в воздухе сложную мишенную обстановку для проверки систем ПВО, для учебных стрельб боевых расчетов, для настройки систем ПВО в местах их дислокации. Комплекс может быть интегрирован как с российскими, так и иностранными системами управления. Система является мобильной — вся аппаратура управления и мишени умещаются на "Камазе" с прицепом.МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.

https://ria.ru/20210723/rostekh-1742495889.html

https://ria.ru/20210723/bespilotnik-1742485749.html

россия

жуковский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

макс-2021, россия, концерн пво "алмаз-антей", жуковский, безопасность