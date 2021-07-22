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Сергей Зверев подал документы на участие в выборах в Госдуму
Сергей Зверев подал документы на участие в выборах в Госдуму - РИА Новости, 22.07.2021
Сергей Зверев подал документы на участие в выборах в Госдуму
Актер и шоумен, чемпион Европы и мира по парикмахерскому искусству Сергей Зверев, представляющий партию "Зеленые", подал документы о выдвижении в качестве... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T13:42
2021-07-22T13:42
2021-07-22T13:47
шоу-бизнес
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республика бурятия
сергей зверев (стилист)
выборы в государственную думу
госдума рф
политика
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КРАСНОЯРСК, 22 июл - РИА Новости. Актер и шоумен, чемпион Европы и мира по парикмахерскому искусству Сергей Зверев, представляющий партию "Зеленые", подал документы о выдвижении в качестве кандидата в депутаты Госдумы от Бурятии, сообщается в документах на сайте избиркома республики.Согласно данным, Зверев идет под номером 7 и подал документы 22 июля."Республика Бурятия – Бурятский одномандатный избирательный округ №9. 7 - Зверев Сергей Анатольевич, дата рождения - 19 июля 1963 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - домохозяин, место жительства - город Москва. Член политической партии "Российская экологическая партия "Зеленые", - говорится в документе.Ранее на предвыборном съезде партии "Зеленые" было принято решение выдвинуть на выборы в Госдуму восьмого созыва 243 кандидата по федеральному списку и 98 кандидатов по одномандатным округам. Общефедеральный список партии "Зеленые" на выборах в Госдуму возглавил Андрей Нагибин. Кандидатом от партии по Бурятскому одномандатному округу стал Сергей Зверев. По словам самого Зверева, принять решение об участии в выборах ему было непросто.
https://ria.ru/20210711/zverev-1740793561.html
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шоу-бизнес, россия, республика бурятия, сергей зверев (стилист), выборы в государственную думу, госдума рф, политика
13:42 22.07.2021 (обновлено: 13:47 22.07.2021)
Сергей Зверев подал документы на участие в выборах в Госдуму
Стилист Сергей Зверев подал документы на участие в выборах в Госдуму от партии "Зеленые" по Бурятии