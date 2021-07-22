Постпред России в СЕ предположил, как скоро рассмотрят жалобу в ЕСПЧ
Постпред России в СЕ Солтановский: жалобу в ЕСПЧ могут рассматривать несколько лет
ПАРИЖ, 22 июл – РИА Новости. Процесс рассмотрения межгосударственной жалобы России против Украины в Европейском суде по правам человека может занять несколько лет, считает постоянный представитель РФ в Совете Европы посол Иван Солтановский.
Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. Москва обвиняет Украину в нарушении конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ. Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".
"Имеющийся опыт рассмотрения ЕСПЧ межгосударственных дел показывает, что априори ответить на этот вопрос крайне сложно. Ранее на рассмотрение подобных жалоб уходили многие годы", - сказал Солтановский.
Он отметил, что нынешний председатель Европейского суда Роберт Спано заявляет о стремлении значительно сократить эти сроки. "Тем не менее, рассмотрение любой межгосударственной жалобы в процедурном плане предполагает стадии вынесения предварительного решения о приемлемости жалобы и в случае его положительного характера - последующего постановления по существу. На каждой из этих стадий обычно проводятся публичные слушания. В ряде случаев требуется принятие дополнительного постановления Суда по вопросу о выплате справедливой компенсации. С учетом этого, на наш взгляд, процесс может занять несколько лет", - указал постпред.
Жалоба РФ в ЕСПЧ касается нескольких основных групп нарушений: ответственность властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе имевшие место на Площади независимости в Киеве (майдане) и в доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой "антитеррористической операции". Речь идет о дискриминации русскоязычного населения, включая поражение в образовательных правах; преследовании журналистов и СМИ, пагубных последствиях действий киевских властей для населения как приграничных российских территорий, включая водную блокаду Крыма, так и других государств – в связи с незакрытием воздушного пространства Украины, повлекшим катастрофу рейса МН17, о нападениях на дипломатические представительства России и отказе расследовать подобные происшествия.