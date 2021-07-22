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В ДНР рассказали о возможных последствиях жалобы России в ЕСПЧ на Украину
В ДНР рассказали о возможных последствиях жалобы России в ЕСПЧ на Украину - РИА Новости, 22.07.2021
В ДНР рассказали о возможных последствиях жалобы России в ЕСПЧ на Украину
Обращение России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) может привести к серьезным правовым последствиям для Украины, среди них закрытие международных... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T13:44
2021-07-22T13:44
россия
донецкая народная республика
европейский суд
минск
оон
в мире
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Обращение России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) может привести к серьезным правовым последствиям для Украины, среди них закрытие международных траншей и программ, а также лишение военной помощи считает адвокат из самопровозглашенной Донецкой народной республики Сергей Кожемякин.Россия в четверг подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. Как пояснили в ведомстве, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года". Среди них - покрывательство украинским властями деятельности националистов, дискриминация русскоязычных жителей, убийство и причинение вреда здоровью жителям Донбасса."Сам факт обращения в ЕСПЧ с правовой позиции приводит к негативным правовым последствиям для Украины. Наличие этого документа приводит к тому, что, допустим, многие международные транши, программы автоматически не могут быть выполнены в отношении Украины, поскольку она считается лицом, заподозренным в совершении таких деяний", - сказал РИА Новости Кожемякин.По его словам, если ЕСПЧ признает Украину страной, нарушающей права человека, "это будет победа правосудия, это будет серьезный прецедент"."Если ЕСПЧ признает (нарушение Украиной прав человека – ред.), то Украина как государство будет признано виновным в подобных практиках и вся ответственность будет ложиться на государство. И любой гражданин, который будет подавать подобный иск, будет иметь 99% успешности получения результата. Это выльется в финансовые издержки для Украины плюс репутационные. Все остальные программы будут автоматически закрыты, поскольку не может выделяться помощь, в том числе военная, государству, которое убивает людей", - пояснил Кожемякин.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://radiosputnik.ria.ru/20210722/espch-1742358280.html
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россия, донецкая народная республика, европейский суд, минск, оон, в мире
13:44 22.07.2021
 
В ДНР рассказали о возможных последствиях жалобы России в ЕСПЧ на Украину

Адвокат Кожемякин: Киев может лишиться международных траншей из-за жалобы России в ЕСПЧ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Европейского суда по правам человека
Здание Европейского суда по правам человека - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Обращение России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) может привести к серьезным правовым последствиям для Украины, среди них закрытие международных траншей и программ, а также лишение военной помощи считает адвокат из самопровозглашенной Донецкой народной республики Сергей Кожемякин.
Россия в четверг подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. Как пояснили в ведомстве, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года". Среди них - покрывательство украинским властями деятельности националистов, дискриминация русскоязычных жителей, убийство и причинение вреда здоровью жителям Донбасса.
"Сам факт обращения в ЕСПЧ с правовой позиции приводит к негативным правовым последствиям для Украины. Наличие этого документа приводит к тому, что, допустим, многие международные транши, программы автоматически не могут быть выполнены в отношении Украины, поскольку она считается лицом, заподозренным в совершении таких деяний", - сказал РИА Новости Кожемякин.
По его словам, если ЕСПЧ признает Украину страной, нарушающей права человека, "это будет победа правосудия, это будет серьезный прецедент".
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Вчера, 12:53Сказано в эфире
"Наболело – накипело". Политолог о жалобе России в ЕСПЧ против Украины
"Если ЕСПЧ признает (нарушение Украиной прав человека – ред.), то Украина как государство будет признано виновным в подобных практиках и вся ответственность будет ложиться на государство. И любой гражданин, который будет подавать подобный иск, будет иметь 99% успешности получения результата. Это выльется в финансовые издержки для Украины плюс репутационные. Все остальные программы будут автоматически закрыты, поскольку не может выделяться помощь, в том числе военная, государству, которое убивает людей", - пояснил Кожемякин.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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