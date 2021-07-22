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Россия впервые подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ
Россия впервые подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ - РИА Новости, 22.07.2021
Россия впервые подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ
Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T10:32
2021-07-22T11:48
россия
генеральная прокуратура рф
украина
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В ней Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод.Документ затрагивает события, последовавшие "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года", говорится в сообщении Генпрокуратуры.Обращение призвано привлечь внимание Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям украинской администрации.Россия обвиняет Украину в:Москва требует от Киева немедленно:Сторонники евроинтеграции вышли на Крещатик 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более ста человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — занимавшего пост президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут".Позднее, в апреле 2014-го, власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после февральского госпереворота. По данным ООН, жертвами конфликта стали уже более 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации, но перестрелки продолжаются.
https://ria.ru/20210712/putin-1740964310.html
https://ria.ru/20210610/dokumenty-1736386380.html
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россия, генеральная прокуратура рф, украина
10:32 22.07.2021 (обновлено: 11:48 22.07.2021)
 
Россия впервые подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ

Россия подала жалобу в ЕСПЧ против Украины, обвинив ее в нарушении прав человека

© AFP 2021 / Frederick FlorinЗдание Европейского суда по правам человека в Страсбурге
Здание Европейского суда по правам человека в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© AFP 2021 / Frederick Florin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
В ней Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод.

Документ затрагивает события, последовавшие "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года", говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Обращение призвано привлечь внимание Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям украинской администрации.
Кордоны полиции у площади Независимости в Киеве, где начались столкновения оппозиции и сотрудников милиции - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 17:20
Путин высказался о Евромайдане и его последствиях для Украины
Россия обвиняет Украину в:
  • в гибели мирного населения, незаконном лишении свободы и жестоком обращении с людьми, в том числе на Майдане, в Одессе и Донбассе;
  • в гибели людей, причинении вреда здоровью и уничтожении имущества при обстрелах сопредельной российской территории;
  • в подавлении свободы слова и преследовании инакомыслящих, включая политиков и журналистов;
  • в дискриминации русскоговорящего населения и вытеснении русского языка;
  • в дискриминации российских компаний и предпринимателей;
  • в лишении жителей юго-востока Украины возможности участвовать в выборах;
  • в водной блокаде Крыма;
  • в нападениях на российские дипломатические, консульские и другие представительства;
  • в крушении MH17 вследствие того, что Украина не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий.
Столкновения в центре Киева. 2014 год - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
10 июня, 02:14
Опубликованы документы о перевороте на Украине в 2014 году
Москва требует от Киева немедленно:
  • прекратить водную блокаду Крыма;
  • прекратить ограничение прав национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке;
  • отменить запрет на вещание русскоязычных каналов и ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке.
Сторонники евроинтеграции вышли на Крещатик 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более ста человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — занимавшего пост президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут".

Позднее, в апреле 2014-го, власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после февральского госпереворота. По данным ООН, жертвами конфликта стали уже более 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации, но перестрелки продолжаются.
 
РоссияГенеральная прокуратура РФУкраина
 
 
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