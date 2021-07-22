10:32 22.07.2021 (обновлено: 11:48 22.07.2021)
Россия впервые подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ
Россия подала жалобу в ЕСПЧ против Украины, обвинив ее в нарушении прав человека
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
В ней Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод.
Документ затрагивает события, последовавшие "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года", говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Документ затрагивает события, последовавшие "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года", говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Обращение призвано привлечь внимание Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям украинской администрации.
Россия обвиняет Украину в:
- —в гибели мирного населения, незаконном лишении свободы и жестоком обращении с людьми, в том числе на Майдане, в Одессе и Донбассе;
- —в гибели людей, причинении вреда здоровью и уничтожении имущества при обстрелах сопредельной российской территории;
- —в подавлении свободы слова и преследовании инакомыслящих, включая политиков и журналистов;
- —в дискриминации русскоговорящего населения и вытеснении русского языка;
- —в дискриминации российских компаний и предпринимателей;
- —в лишении жителей юго-востока Украины возможности участвовать в выборах;
- —в водной блокаде Крыма;
- —в нападениях на российские дипломатические, консульские и другие представительства;
- —в крушении MH17 вследствие того, что Украина не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий.
Москва требует от Киева немедленно:
- —прекратить водную блокаду Крыма;
- —прекратить ограничение прав национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке;
- —отменить запрет на вещание русскоязычных каналов и ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке.
Сторонники евроинтеграции вышли на Крещатик 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более ста человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — занимавшего пост президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут".
Позднее, в апреле 2014-го, власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после февральского госпереворота. По данным ООН, жертвами конфликта стали уже более 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации, но перестрелки продолжаются.
Позднее, в апреле 2014-го, власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после февральского госпереворота. По данным ООН, жертвами конфликта стали уже более 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации, но перестрелки продолжаются.