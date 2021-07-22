https://ria.ru/20210722/zhaloba-1742329455.html

Россия впервые подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ

Россия впервые подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ - РИА Новости, 22.07.2021

Россия впервые подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ

Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T10:32

2021-07-22T10:32

2021-07-22T11:48

россия

генеральная прокуратура рф

украина

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В ней Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод.Документ затрагивает события, последовавшие "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года", говорится в сообщении Генпрокуратуры.Обращение призвано привлечь внимание Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям украинской администрации.Россия обвиняет Украину в:Москва требует от Киева немедленно:Сторонники евроинтеграции вышли на Крещатик 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более ста человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — занимавшего пост президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут".Позднее, в апреле 2014-го, власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после февральского госпереворота. По данным ООН, жертвами конфликта стали уже более 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации, но перестрелки продолжаются.

https://ria.ru/20210712/putin-1740964310.html

https://ria.ru/20210610/dokumenty-1736386380.html

россия

украина

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2021

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россия, генеральная прокуратура рф, украина