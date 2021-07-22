https://ria.ru/20210722/zemletryasenie-1742302128.html
В Панаме произошло сильное землетрясение
В Панаме произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 22.07.2021
В Панаме произошло сильное землетрясение
Сейсмологи в Латинской Америке сообщили о мощном землетрясении в 80 километрах к югу от панамской провинции Чирики, по различным данным, магнитуда толчка... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T00:51
2021-07-22T00:51
2021-07-22T00:51
мехико
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МЕХИКО, 22 июл - РИА Новости. Сейсмологи в Латинской Америке сообщили о мощном землетрясении в 80 километрах к югу от панамской провинции Чирики, по различным данным, магнитуда толчка составила 6,8-7.В колумбийской геологической службе сообщили, что магнитуда землетрясения достигла 7, угроза цунами для окружающих стран отсутствует.Информации о разрушениях или пострадавших в Панаме и соседней Коста-Рике не поступает.
https://ria.ru/20210720/zemletryasenie-1741952831.html
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мехико, панама, латинская америка, коста-рика, землетрясение, в мире
В Панаме произошло сильное землетрясение
В Панаме произошло землетрясение магнитудой 7,0