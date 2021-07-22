https://ria.ru/20210722/zemletryasenie-1742302128.html

В Панаме произошло сильное землетрясение

В Панаме произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 22.07.2021

В Панаме произошло сильное землетрясение

Сейсмологи в Латинской Америке сообщили о мощном землетрясении в 80 километрах к югу от панамской провинции Чирики, по различным данным, магнитуда толчка... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T00:51

2021-07-22T00:51

2021-07-22T00:51

мехико

панама

латинская америка

коста-рика

землетрясение

в мире

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МЕХИКО, 22 июл - РИА Новости. Сейсмологи в Латинской Америке сообщили о мощном землетрясении в 80 километрах к югу от панамской провинции Чирики, по различным данным, магнитуда толчка составила 6,8-7.В колумбийской геологической службе сообщили, что магнитуда землетрясения достигла 7, угроза цунами для окружающих стран отсутствует.Информации о разрушениях или пострадавших в Панаме и соседней Коста-Рике не поступает.

https://ria.ru/20210720/zemletryasenie-1741952831.html

мехико

панама

латинская америка

коста-рика

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мехико, панама, латинская америка, коста-рика, землетрясение, в мире