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В Свердловской области ввели режим ЧС
В Свердловской области ввели режим ЧС - РИА Новости, 22.07.2021
В Свердловской области ввели режим ЧС
В 39 муниципалитетах Свердловской области из-за засухи ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава региона Евгений Куйвашев. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T14:36
2021-07-22T18:02
природные пожары в россии
евгений зиничев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
курганская область
россия
евгений куйвашев
свердловская область
общество
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл — РИА Новости. В 39 муниципалитетах Свердловской области из-за засухи ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.Жара, по его словам, на Урале не отступает.По его словам, ущерб в регионе превысил четыре миллиарда рублей. Министру сельского хозяйства области Артему Бахтереву поручили оценить все последствия от засухи и обратиться за помощью в федеральное правительство.Ранее режим ЧС из-за аномальной погоды с 27 июля ввели в агропромышленном комплексе Курганской области. Из-за засухи, которая случилась в июне, в большинстве районов на полях сейчас наблюдается угнетение посевов и снижение урожайности. С 20 июля режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров действует на всей территории Карелии. Основная причина возгораний, как объяснил глава МЧС Евгений Зиничев, — сильная жара и отсутствие дождей. Также с 28 июня ЧС регионального характера ввели в Якутии.
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курганская область
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природные пожары в россии, евгений зиничев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курганская область, россия, евгений куйвашев, свердловская область, общество, происшествия
14:36 22.07.2021 (обновлено: 18:02 22.07.2021)
 
В Свердловской области ввели режим ЧС

Глава Свердловской области Куйвашев: режим ЧС введен в 39 муниципалитетах региона из-за засухи

© РИА Новости / Алексей ФилипповЗа год в Екатеринбурге ликвидировали 932 незаконные свалки
За год в Екатеринбурге ликвидировали 932 незаконные свалки - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл — РИА Новости. В 39 муниципалитетах Свердловской области из-за засухи ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
Жара, по его словам, на Урале не отступает.

"Сегодня я был в Белоярском районе, смотрел, что происходит с нашими полями. Фермеры говорят, что урожай гибнет", — написал губернатор на своей странице в инстаграме.

По его словам, ущерб в регионе превысил четыре миллиарда рублей. Министру сельского хозяйства области Артему Бахтереву поручили оценить все последствия от засухи и обратиться за помощью в федеральное правительство.
Ранее режим ЧС из-за аномальной погоды с 27 июля ввели в агропромышленном комплексе Курганской области. Из-за засухи, которая случилась в июне, в большинстве районов на полях сейчас наблюдается угнетение посевов и снижение урожайности.
С 20 июля режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров действует на всей территории Карелии. Основная причина возгораний, как объяснил глава МЧС Евгений Зиничев, — сильная жара и отсутствие дождей. Также с 28 июня ЧС регионального характера ввели в Якутии.
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Природные пожары в РоссииЕвгений ЗиничевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Курганская областьРоссияЕвгений КуйвашевСвердловская областьОбществоПроисшествия
 
 
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