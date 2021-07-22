https://ria.ru/20210722/zasukha-1742381256.html

В Свердловской области ввели режим ЧС

В Свердловской области ввели режим ЧС - РИА Новости, 22.07.2021

В Свердловской области ввели режим ЧС

В 39 муниципалитетах Свердловской области из-за засухи ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава региона Евгений Куйвашев. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T14:36

2021-07-22T14:36

2021-07-22T18:02

природные пожары в россии

евгений зиничев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

курганская область

россия

евгений куйвашев

свердловская область

общество

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151021/75/1510217508_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_b64049ce106c768edae3f4206e2e943b.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл — РИА Новости. В 39 муниципалитетах Свердловской области из-за засухи ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.Жара, по его словам, на Урале не отступает.По его словам, ущерб в регионе превысил четыре миллиарда рублей. Министру сельского хозяйства области Артему Бахтереву поручили оценить все последствия от засухи и обратиться за помощью в федеральное правительство.Ранее режим ЧС из-за аномальной погоды с 27 июля ввели в агропромышленном комплексе Курганской области. Из-за засухи, которая случилась в июне, в большинстве районов на полях сейчас наблюдается угнетение посевов и снижение урожайности. С 20 июля режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров действует на всей территории Карелии. Основная причина возгораний, как объяснил глава МЧС Евгений Зиничев, — сильная жара и отсутствие дождей. Также с 28 июня ЧС регионального характера ввели в Якутии.

https://ria.ru/20210714/zapret-1741198551.html

курганская область

россия

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

природные пожары в россии, евгений зиничев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курганская область, россия, евгений куйвашев, свердловская область, общество, происшествия