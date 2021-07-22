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В Свердловской области ввели режим ЧС
В Свердловской области ввели режим ЧС - РИА Новости, 22.07.2021
В Свердловской области ввели режим ЧС
В 39 муниципалитетах Свердловской области из-за засухи ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава региона Евгений Куйвашев. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T14:36
2021-07-22T14:36
2021-07-22T18:02
природные пожары в россии
евгений зиничев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
курганская область
россия
евгений куйвашев
свердловская область
общество
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл — РИА Новости. В 39 муниципалитетах Свердловской области из-за засухи ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.Жара, по его словам, на Урале не отступает.По его словам, ущерб в регионе превысил четыре миллиарда рублей. Министру сельского хозяйства области Артему Бахтереву поручили оценить все последствия от засухи и обратиться за помощью в федеральное правительство.Ранее режим ЧС из-за аномальной погоды с 27 июля ввели в агропромышленном комплексе Курганской области. Из-за засухи, которая случилась в июне, в большинстве районов на полях сейчас наблюдается угнетение посевов и снижение урожайности. С 20 июля режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров действует на всей территории Карелии. Основная причина возгораний, как объяснил глава МЧС Евгений Зиничев, — сильная жара и отсутствие дождей. Также с 28 июня ЧС регионального характера ввели в Якутии.
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природные пожары в россии, евгений зиничев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курганская область, россия, евгений куйвашев, свердловская область, общество, происшествия
14:36 22.07.2021 (обновлено: 18:02 22.07.2021)
В Свердловской области ввели режим ЧС
Глава Свердловской области Куйвашев: режим ЧС введен в 39 муниципалитетах региона из-за засухи