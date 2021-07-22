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Захарова оценила нестыковки в проекте доклада ОЗХО о Навальном
Захарова оценила нестыковки в проекте доклада ОЗХО о Навальном - РИА Новости, 22.07.2021
Захарова оценила нестыковки в проекте доклада ОЗХО о Навальном
РФ рассчитывает на расследование нестыковок в проекте доклада ОЗХО по поводу инцидента с Алексеем Навальным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T16:53
2021-07-22T16:53
госпитализация алексея навального
россия
фернандо ариас
мария захарова
вольфганг шойбле
мид германии
госдума рф
генеральная прокуратура рф
москва
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. РФ рассчитывает на расследование нестыковок в проекте доклада ОЗХО по поводу инцидента с Алексеем Навальным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В начале июля состоялась 97-я сессия исполнительного совета ОЗХО, на которой был представлен проект доклада об осуществлении конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химоружия и о его уничтожении в 2020 году. В главе 1 проекта написано, что "по просьбе Германии 20 августа 2020 года секретариат направил группу для оказания технической помощи в связи с подозрением на отравление российского гражданина". При этом 20 августа Навальный только перелетал из Томска в Омск. Представитель МИД ФРГ Райнер Бройль позднее объяснил, что дата была напечатана с ошибкой."Этот вновь выявленный факт в деле о так называемом "отравлении Навального" должен стать предметом самого пристального изучения. Необходимо, наконец, пролить свет на истоки этой явно срежессированной провокации, которая в своей сути имела намерение бросить тень на доброе имя нашей страны и окончательно подорвать ОЗХО", - сказала Захарова на брифинге.Она обратила также внимание, что доклад ОЗХО комментируют представители Германии, а не сами представители ОЗХО, что показалось ей подозрительным.Захарова также заявила, что МИД РФ приветствует инициативу комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства "задействовать потенциал межпарламентского взаимодействия для дополнительного привлечения внимания как депутатов бундестага ФРГ, так и здравых сил ОЗХО к несостыковкам, неясностям, не входящим в соответствие друг к другу фактам, которые окружают этот сюжет с самого начала"."Мы рассчитываем, что они будут должным образом изучены, и депутаты Госдумы, которые представляют российский народ, получат на них исчерпывающий ответ", - заявила Захарова.Она обратила также внимание, что обращения РФ в течение 2020-2021 годов германским правоохранительным органам остались "без какой-либо внятной реакции"."Восемь запросов было направлено… от Генпрокуратуры РФ германским коллегам с просьбой о предоставлении вещественных доказательств и прояснении различных обстоятельств, связанных с так называемым отравлением Навального", - заявила Захарова.Глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев в понедельник направил обращения в германский бундестаг и ОЗХО с просьбой помочь в установлении истины в инциденте с Навальным. Письма направлены на имя президента бундестага Вольфганга Шойбле и гендиректора технического секретариата ОЗХО Фернандо Ариасу.Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального проверки начали проводить прокуратура и полиция.
https://ria.ru/20210718/navalnyy-1741752344.html
https://ria.ru/20210716/ozkho-1741626791.html
https://ria.ru/20210714/doklad-1741278994.html
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госпитализация алексея навального, россия, фернандо ариас, мария захарова, вольфганг шойбле, мид германии, госдума рф, генеральная прокуратура рф, москва, франция, в мире
16:53 22.07.2021
 
Захарова оценила нестыковки в проекте доклада ОЗХО о Навальном

Представитель МИД Захарова: Россия надеется на расследование нестыковок в докладе ОЗХО о Навальном

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. РФ рассчитывает на расследование нестыковок в проекте доклада ОЗХО по поводу инцидента с Алексеем Навальным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В начале июля состоялась 97-я сессия исполнительного совета ОЗХО, на которой был представлен проект доклада об осуществлении конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химоружия и о его уничтожении в 2020 году. В главе 1 проекта написано, что "по просьбе Германии 20 августа 2020 года секретариат направил группу для оказания технической помощи в связи с подозрением на отравление российского гражданина". При этом 20 августа Навальный только перелетал из Томска в Омск. Представитель МИД ФРГ Райнер Бройль позднее объяснил, что дата была напечатана с ошибкой.
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"Этот вновь выявленный факт в деле о так называемом "отравлении Навального" должен стать предметом самого пристального изучения. Необходимо, наконец, пролить свет на истоки этой явно срежессированной провокации, которая в своей сути имела намерение бросить тень на доброе имя нашей страны и окончательно подорвать ОЗХО", - сказала Захарова на брифинге.
Она обратила также внимание, что доклад ОЗХО комментируют представители Германии, а не сами представители ОЗХО, что показалось ей подозрительным.
Захарова также заявила, что МИД РФ приветствует инициативу комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства "задействовать потенциал межпарламентского взаимодействия для дополнительного привлечения внимания как депутатов бундестага ФРГ, так и здравых сил ОЗХО к несостыковкам, неясностям, не входящим в соответствие друг к другу фактам, которые окружают этот сюжет с самого начала".
"Мы рассчитываем, что они будут должным образом изучены, и депутаты Госдумы, которые представляют российский народ, получат на них исчерпывающий ответ", - заявила Захарова.
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Она обратила также внимание, что обращения РФ в течение 2020-2021 годов германским правоохранительным органам остались "без какой-либо внятной реакции".
"Восемь запросов было направлено… от Генпрокуратуры РФ германским коллегам с просьбой о предоставлении вещественных доказательств и прояснении различных обстоятельств, связанных с так называемым отравлением Навального", - заявила Захарова.
Глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев в понедельник направил обращения в германский бундестаг и ОЗХО с просьбой помочь в установлении истины в инциденте с Навальным. Письма направлены на имя президента бундестага Вольфганга Шойбле и гендиректора технического секретариата ОЗХО Фернандо Ариасу.
Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального проверки начали проводить прокуратура и полиция.
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