https://ria.ru/20210722/windows-1742346164.html
Из Windows 11 исчезла важная функция
Из Windows 11 исчезла важная функция - РИА Новости, 22.07.2021
Из Windows 11 исчезла важная функция
Очередная версия операционной системы Microsoft не только принесла новые функции, но и лишилась привычных возможностей. О проблемах в работе с панелью задач... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T11:53
2021-07-22T11:53
2021-07-22T12:39
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Очередная версия операционной системы Microsoft не только принесла новые функции, но и лишилась привычных возможностей. О проблемах в работе с панелью задач сообщает Windows Latest.К спорному решению о невозможности использования панели задач нигде, кроме как внизу экрана, прибавилось и удаление популярной функции. В Windows 11 нельзя перетаскивать ярлыки приложений для закрепления их в рабочей среде. Кроме того, операционная система потеряла возможность перемещения файла через ярлык приложения, которая в Windows 10 позволяет быстро открывать нужный объект.Пользователям предварительной версии новой ОС такие нововведения не понравилось. В Microsoft подтвердили, что функции отключены, но пообещали прислушаться к мнению комьюнити.Windows 11 представлена в июне 2021 года, получив заметные изменения в интерфейсе. Ожидается, что распространение новой операционной системы начнется уже осенью.
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windows, microsoft corporation, технологии
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости.
Очередная версия операционной системы Microsoft
не только принесла новые функции, но и лишилась привычных возможностей. О проблемах в работе с панелью задач сообщает Windows
Latest.
К спорному решению о невозможности использования панели задач нигде, кроме как внизу экрана, прибавилось и удаление популярной функции. В Windows 11 нельзя перетаскивать ярлыки приложений для закрепления их в рабочей среде. Кроме того, операционная система потеряла возможность перемещения файла через ярлык приложения, которая в Windows 10 позволяет быстро открывать нужный объект.
Пользователям предварительной версии новой ОС такие нововведения не понравилось. В Microsoft подтвердили, что функции отключены, но пообещали прислушаться к мнению комьюнити.
Windows 11 представлена в июне 2021 года, получив заметные изменения в интерфейсе. Ожидается, что распространение новой операционной системы начнется уже осенью.