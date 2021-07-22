Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210722/windows-1742346164.html
Из Windows 11 исчезла важная функция
Из Windows 11 исчезла важная функция - РИА Новости, 22.07.2021
Из Windows 11 исчезла важная функция
Очередная версия операционной системы Microsoft не только принесла новые функции, но и лишилась привычных возможностей. О проблемах в работе с панелью задач... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T11:53
2021-07-22T12:39
наука
windows
microsoft corporation
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738622209_2:0:1998:1123_1920x0_80_0_0_c63cfd861a52cb8695c2119ab7b1eef6.jpg
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Очередная версия операционной системы Microsoft не только принесла новые функции, но и лишилась привычных возможностей. О проблемах в работе с панелью задач сообщает Windows Latest.К спорному решению о невозможности использования панели задач нигде, кроме как внизу экрана, прибавилось и удаление популярной функции. В Windows 11 нельзя перетаскивать ярлыки приложений для закрепления их в рабочей среде. Кроме того, операционная система потеряла возможность перемещения файла через ярлык приложения, которая в Windows 10 позволяет быстро открывать нужный объект.Пользователям предварительной версии новой ОС такие нововведения не понравилось. В Microsoft подтвердили, что функции отключены, но пообещали прислушаться к мнению комьюнити.Windows 11 представлена в июне 2021 года, получив заметные изменения в интерфейсе. Ожидается, что распространение новой операционной системы начнется уже осенью.
https://ria.ru/20210708/windows-1740412088.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738622209_252:0:1749:1123_1920x0_80_0_0_af7f8deaadb9063549519c87733cc878.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
windows, microsoft corporation, технологии
11:53 22.07.2021 (обновлено: 12:39 22.07.2021)
 

Из Windows 11 исчезла важная функция

© MicrosoftWindows 11
Windows 11
© Microsoft
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Очередная версия операционной системы Microsoft не только принесла новые функции, но и лишилась привычных возможностей. О проблемах в работе с панелью задач сообщает Windows Latest.
К спорному решению о невозможности использования панели задач нигде, кроме как внизу экрана, прибавилось и удаление популярной функции. В Windows 11 нельзя перетаскивать ярлыки приложений для закрепления их в рабочей среде. Кроме того, операционная система потеряла возможность перемещения файла через ярлык приложения, которая в Windows 10 позволяет быстро открывать нужный объект.
Пользователям предварительной версии новой ОС такие нововведения не понравилось. В Microsoft подтвердили, что функции отключены, но пообещали прислушаться к мнению комьюнити.
Windows 11 представлена в июне 2021 года, получив заметные изменения в интерфейсе. Ожидается, что распространение новой операционной системы начнется уже осенью.
Microsoft Windows 11
8 июля, 12:20Наука
В Microsoft обнародовали важное правило перехода на Windows 11
 
НаукаWindowsMicrosoft CorporationТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:05Вильфанд назвал регионы России, где засуха снизит урожай
08:00Перешли на свое: какие компании приносят доход россиянам
07:49Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде регионов Европейской России
07:43В Крыму призвали ЕСПЧ признать водную блокаду попыткой геноцида
07:25Эксперты объяснили, почему лес в Карелии горит, а в Финляндии нет
07:19В Находке пьяный водитель устроил ДТП с шестью пострадавшими
07:15НТИ: искусственный интеллект предупредит студентов о грозящем отчислении
07:12Эксперт выступил за учет цен на жилье в РФ при оценке параметров инфляции
07:09Роспотребнадзор отметил потерю веса перенесшими тяжелую форму COVID-19
06:58В РПЦ оценили идею причислить Петра Мамонова к лику святых
06:46В Киеве озвучили требования к Западу из-за "Северного потока — 2"
06:27В Чите осудили на 17 лет мужчину, застрелившего девочку
06:25Эксперты по кибербезопасности рассказали, что делать при утечке данных
06:20Коллекторы заявили о росте количества желающих стать банкротами
06:16Эксперты рассказали, как решение ЦБ по ставке повлияет на курс рубля
06:13Роспотребнадзор назвал возможные последствия после острой фазы COVID-19
06:01На Транссибе из-за паводков обрушился железнодорожный мост
05:56Пресс-служба премьера Гаити опровергла данные о покушении на его кортеж
05:52Синоптики предупредили об аномальной жаре в Приморье
05:50В Красноярском крае трое подростков спасли ребенка из горевшего дома
Лента новостейМолния