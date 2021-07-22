https://ria.ru/20210722/windows-1742346164.html

Из Windows 11 исчезла важная функция

Из Windows 11 исчезла важная функция - РИА Новости, 22.07.2021

Из Windows 11 исчезла важная функция

Очередная версия операционной системы Microsoft не только принесла новые функции, но и лишилась привычных возможностей. О проблемах в работе с панелью задач... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T11:53

2021-07-22T11:53

2021-07-22T12:39

наука

windows

microsoft corporation

технологии

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Очередная версия операционной системы Microsoft не только принесла новые функции, но и лишилась привычных возможностей. О проблемах в работе с панелью задач сообщает Windows Latest.К спорному решению о невозможности использования панели задач нигде, кроме как внизу экрана, прибавилось и удаление популярной функции. В Windows 11 нельзя перетаскивать ярлыки приложений для закрепления их в рабочей среде. Кроме того, операционная система потеряла возможность перемещения файла через ярлык приложения, которая в Windows 10 позволяет быстро открывать нужный объект.Пользователям предварительной версии новой ОС такие нововведения не понравилось. В Microsoft подтвердили, что функции отключены, но пообещали прислушаться к мнению комьюнити.Windows 11 представлена в июне 2021 года, получив заметные изменения в интерфейсе. Ожидается, что распространение новой операционной системы начнется уже осенью.

https://ria.ru/20210708/windows-1740412088.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

windows, microsoft corporation, технологии