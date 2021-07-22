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В Пятигорске осудили бывшего замглавы следственного отдела за взятку
В Пятигорске осудили бывшего замглавы следственного отдела за взятку - РИА Новости, 22.07.2021
В Пятигорске осудили бывшего замглавы следственного отдела за взятку
Суд приговорил к 9 голам колонии бывшего заместителя руководителя следственного отдела по Пятигорску следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю по... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T23:13
2021-07-22T23:13
россия
скфо
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
кисловодск
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 22 июл - РИА Новости. Суд приговорил к 9 голам колонии бывшего заместителя руководителя следственного отдела по Пятигорску следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю по делу о взяточничестве, сообщила журналистам прокурор главного управления Генпрокуратуры России по СКФО и ЮФО Елена Усачева.Установлено, что подсудимый с ноября 2016 года по март 2017 года в Пятигорске и Кисловодске вымогал деньги у местных жителей и представителей коммерческих структур за решение вопроса об освобождение от уголовной ответственности. По данным ведомства, подсудимый был задержан после очередного получения взятки в размере 3 миллионов рублей от предпринимателя, действующего в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия.Бывший замруководителя следственного отдела признан виновным в получении взятки должностным лицом через посредника за незаконные действия в пользу взяткодателя и покушении на получение взятки. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 3,5 миллиона рублей с лишением права занимать должности в органах госвласти на 6 лет."Обвинительное заключение по уголовному делу было утверждено заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Андреем Кикотем. Приговор в законную силу не вступил", - добавила Усачева. -0-
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скфо
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россия, скфо, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, кисловодск, происшествия
23:13 22.07.2021
 
В Пятигорске осудили бывшего замглавы следственного отдела за взятку

Бывший замглавы следственного отдела Пятигорска получил девять лет колонии за взятку

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ПЯТИГОРСК, 22 июл - РИА Новости. Суд приговорил к 9 голам колонии бывшего заместителя руководителя следственного отдела по Пятигорску следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю по делу о взяточничестве, сообщила журналистам прокурор главного управления Генпрокуратуры России по СКФО и ЮФО Елена Усачева.
Установлено, что подсудимый с ноября 2016 года по март 2017 года в Пятигорске и Кисловодске вымогал деньги у местных жителей и представителей коммерческих структур за решение вопроса об освобождение от уголовной ответственности. По данным ведомства, подсудимый был задержан после очередного получения взятки в размере 3 миллионов рублей от предпринимателя, действующего в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия.
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Бывший замруководителя следственного отдела признан виновным в получении взятки должностным лицом через посредника за незаконные действия в пользу взяткодателя и покушении на получение взятки. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 3,5 миллиона рублей с лишением права занимать должности в органах госвласти на 6 лет.
"Обвинительное заключение по уголовному делу было утверждено заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Андреем Кикотем. Приговор в законную силу не вступил", - добавила Усачева. -0-
 
РоссияСКФОСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФКисловодскПроисшествия
 
 
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