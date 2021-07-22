https://ria.ru/20210722/vzryv-1742326967.html

В центре Газы прогремел мощный взрыв

В центре Газы прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 22.07.2021

В центре Газы прогремел мощный взрыв

Один человек погиб в результате мощного взрыва в центральной части сектора Газа, сообщил представитель МВД Ияд аль-Бозом. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T10:22

2021-07-22T10:22

2021-07-22T11:49

сектор газа

в мире

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ГАЗА, 22 июл — РИА Новости. Один человек погиб в результате мощного взрыва в центральной части сектора Газа, сообщил представитель МВД Ияд аль-Бозом.Десять человек, как он уточнил, получили ранения.Инцидент произошел на рынке Аль-Завис. Большая часть трехэтажного дома разрушена. На первом уровне располагался магазин по заправке газовых баллонов, взрыв одного из них стал причиной трагедии.Еще несколько соседних зданий повреждены.

https://radiosputnik.ria.ru/20210722/vzryv-1742318937.html

сектор газа

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