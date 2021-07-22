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В центре Газы прогремел мощный взрыв
В центре Газы прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 22.07.2021
В центре Газы прогремел мощный взрыв
Один человек погиб в результате мощного взрыва в центральной части сектора Газа, сообщил представитель МВД Ияд аль-Бозом. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T10:22
2021-07-22T11:49
сектор газа
в мире
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ГАЗА, 22 июл — РИА Новости. Один человек погиб в результате мощного взрыва в центральной части сектора Газа, сообщил представитель МВД Ияд аль-Бозом.Десять человек, как он уточнил, получили ранения.Инцидент произошел на рынке Аль-Завис. Большая часть трехэтажного дома разрушена. На первом уровне располагался магазин по заправке газовых баллонов, взрыв одного из них стал причиной трагедии.Еще несколько соседних зданий повреждены.
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сектор газа, в мире
10:22 22.07.2021 (обновлено: 11:49 22.07.2021)
 
В центре Газы прогремел мощный взрыв

В центре Газы прогремел мощный взрыв, погиб человек

© AP Photo / Hatem MoussaАвтомобиль скорой помощи на КПП "Рафах". Архивное фото
Автомобиль скорой помощи на КПП Рафах. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© AP Photo / Hatem Moussa
Читать ria.ru в
ГАЗА, 22 июл — РИА Новости. Один человек погиб в результате мощного взрыва в центральной части сектора Газа, сообщил представитель МВД Ияд аль-Бозом.
Десять человек, как он уточнил, получили ранения.
Инцидент произошел на рынке Аль-Завис. Большая часть трехэтажного дома разрушена. На первом уровне располагался магазин по заправке газовых баллонов, взрыв одного из них стал причиной трагедии.
Еще несколько соседних зданий повреждены.
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
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