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В центре Газы прогремел мощный взрыв
В центре Газы прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 22.07.2021
В центре Газы прогремел мощный взрыв
Один человек погиб в результате мощного взрыва в центральной части сектора Газа, сообщил представитель МВД Ияд аль-Бозом. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T10:22
2021-07-22T10:22
2021-07-22T11:49
сектор газа
в мире
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ГАЗА, 22 июл — РИА Новости. Один человек погиб в результате мощного взрыва в центральной части сектора Газа, сообщил представитель МВД Ияд аль-Бозом.Десять человек, как он уточнил, получили ранения.Инцидент произошел на рынке Аль-Завис. Большая часть трехэтажного дома разрушена. На первом уровне располагался магазин по заправке газовых баллонов, взрыв одного из них стал причиной трагедии.Еще несколько соседних зданий повреждены.
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сектор газа, в мире
10:22 22.07.2021 (обновлено: 11:49 22.07.2021)
В центре Газы прогремел мощный взрыв
В центре Газы прогремел мощный взрыв, погиб человек