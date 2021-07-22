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На объекте производителя мороженого в США произошел взрыв

На объекте производителя мороженого в США произошел взрыв - РИА Новости, 22.07.2021

На объекте производителя мороженого в США произошел взрыв

Десять человек пострадали при взрыве на объекте американской компании-производителя гранулированного мороженого Dippin' Dots в штате Кентукки на востоке США,... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T09:01

2021-07-22T09:01

2021-07-22T09:01

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Десять человек пострадали при взрыве на объекте американской компании-производителя гранулированного мороженого Dippin' Dots в штате Кентукки на востоке США, сообщает местный телеканал KFVS 12 со ссылкой на полицию.По словам представителя местных правоохранителей Робина Ньюберри, инцидент произошел в здании производственного комплекса компании в городе Падука в среду вечером по местному времени. Ньюберри отметил, что взрыв случился, когда один из подъехавших грузовиков разгружал жидкий азот.Известно, что мороженое производится не в этом здании, а сам объект используется в целях изготовления компонентов для сторонней организации. Всех десятерых пострадавших при взрыве доставили в больницы, все они смогли покинуть здание "своим ходом".Отдельно компания Dippin' Dots выпустила заявление и отметила, что "ужасная авария" произошла в "контрактной компании" и не затронула "штаб-квартиру и предприятие по производству мороженого". Фирма работает с властями "по вопросу подготовки к полному расследованию" и сосредоточена на "благополучии коллег, получивших травмы".

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кентукки, сша, в мире