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ВЦИОМ: "Единая Россия" сохраняет лидерство у избирателей
ВЦИОМ: "Единая Россия" сохраняет лидерство у избирателей - РИА Новости, 22.07.2021
ВЦИОМ: "Единая Россия" сохраняет лидерство у избирателей
По данным опросов общественного мнения, среди кандидатов на депутатские мандаты в Государственной Думе люди отдают предпочтение членам партии "Единая Россия"... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T17:12
2021-07-22T17:12
2021-07-22T17:12
виктор потуремский
михаил мамонов
вциом
политика
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. По данным опросов общественного мнения, среди кандидатов на депутатские мандаты в Государственной Думе люди отдают предпочтение членам партии "Единая Россия". Об этом рассказал руководитель практики политического анализа ВЦИОМа Михаил Мамонов."Данные и телефонного, и квартирного опроса оказались близки. Лидерские позиции сохраняет "Единая Россия", она набирает 28% от всех опрошенных. На втором и третьем местах КПРФ и ЛДПР, и замыкает четверку "Справедливая Россия", – сказал эксперт.К прохождению 5-процентного порога на выборах близки еще три партии, отметил Мамонов. Это партия "Новые люди", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость и партия "Яблоко".В среднем, по данным ВЦИОМа, отдать голоса на выборах планируют около 40% опрошенных. Самыми активными избирателями остаются люди старше 60 лет.Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский отметил, что, по данным социологических исследований, от работы Государственной Думы избиратели ждут улучшения экономической ситуации,социального обеспечения граждан и повышения качества здравоохранения. Партия, отвечающая запросам людей в России, должна быть результативной, открытой для общения с электоратом, должна иметь четкий план действий, в котором акцент сделан на экономическое развитие и социальную поддержку. Кроме того, для людей важен политический опыт партии.Выборы депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва состоятся в период 17—19 сентября с завершением в единый день голосования 19 сентября 2021 года.
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виктор потуремский, михаил мамонов, вциом, политика
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. По данным опросов общественного мнения, среди кандидатов на депутатские мандаты в Государственной Думе люди отдают предпочтение членам партии "Единая Россия". Об этом рассказал руководитель практики политического анализа ВЦИОМа Михаил Мамонов.
"Данные и телефонного, и квартирного опроса оказались близки. Лидерские позиции сохраняет "Единая Россия", она набирает 28% от всех опрошенных. На втором и третьем местах КПРФ и ЛДПР, и замыкает четверку "Справедливая Россия", – сказал эксперт.
К прохождению 5-процентного порога на выборах близки еще три партии, отметил Мамонов. Это партия "Новые люди", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость и партия "Яблоко".
В среднем, по данным ВЦИОМа, отдать голоса на выборах планируют около 40% опрошенных. Самыми активными избирателями остаются люди старше 60 лет.
Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский отметил, что, по данным социологических исследований, от работы Государственной Думы избиратели ждут улучшения экономической ситуации,социального обеспечения граждан и повышения качества здравоохранения. Партия, отвечающая запросам людей в России, должна быть результативной, открытой для общения с электоратом, должна иметь четкий план действий, в котором акцент сделан на экономическое развитие и социальную поддержку. Кроме того, для людей важен политический опыт партии.
Выборы депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва состоятся в период 17—19 сентября с завершением в единый день голосования 19 сентября 2021 года.