https://ria.ru/20210722/vybory-1742406589.html
ЦИК исключил двух кандидатов из списков "Единой России" и "Зеленых"
ЦИК исключил двух кандидатов из списков "Единой России" и "Зеленых" - РИА Новости, 22.07.2021
ЦИК исключил двух кандидатов из списков "Единой России" и "Зеленых"
ЦИК России исключил по одному кандидату из федеральных списков кандидатов в депутаты, выдвинутых партиями "Зеленые" и "Единая Россия", следует из постановлений, РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T17:01
2021-07-22T17:01
2021-07-22T17:01
экологическая партия "зеленые"
выборы в государственную думу
цик рф
госдума рф
единая россия
политика
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. ЦИК России исключил по одному кандидату из федеральных списков кандидатов в депутаты, выдвинутых партиями "Зеленые" и "Единая Россия", следует из постановлений, принятых на заседании в четверг.Ранее ЦИК заверил федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы и список кандидатов по одномандатным округам, представленный "Единой Россией", а также "Зелеными"."Исключить из федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутого политической партией "Единая Россия", кандидата Полякова Евгения Сергеевича (номер 3, региональная группа номер 53 (Карачаево-Черкесская Республика)", - говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании в четверг.По словам члена ЦИК Евгения Шевченко, основанием для этого стало решение президиума генсовета партии.Из федерального списка кандидатов партии "Зеленые" исключена Алима Моллаева.На заседании в четверг ЦИК также внёс изменения в заверенные списки кандидатов по одномандатным округам партий "Новые люди", "Справедливая Россия - За Правду", "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" и РПСС.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210720/vybory-1742001699.html
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экологическая партия "зеленые", выборы в государственную думу, цик рф, госдума рф, единая россия, политика
ЦИК исключил двух кандидатов из списков "Единой России" и "Зеленых"
ЦИК исключил Полякова и Моллаеву из списков партий "Единая России" и "Зеленые" на выборы в Госдуму
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. ЦИК России
исключил по одному кандидату из федеральных списков кандидатов в депутаты, выдвинутых партиями "Зеленые" и "Единая Россия
", следует из постановлений, принятых на заседании в четверг.
Ранее ЦИК заверил федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы
и список кандидатов по одномандатным округам, представленный "Единой Россией", а также "Зелеными".
"Исключить из федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутого политической партией "Единая Россия", кандидата Полякова Евгения Сергеевича (номер 3, региональная группа номер 53 (Карачаево-Черкесская Республика)", - говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании в четверг.
По словам члена ЦИК Евгения Шевченко, основанием для этого стало решение президиума генсовета партии.
Из федерального списка кандидатов партии "Зеленые" исключена Алима Моллаева.
На заседании в четверг ЦИК также внёс изменения в заверенные списки кандидатов по одномандатным округам партий "Новые люди", "Справедливая Россия - За Правду", "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" и РПСС.
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.