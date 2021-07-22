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Москвичей предупредили о "температурных выбоинах"
Москвичей предупредили о "температурных выбоинах" - РИА Новости, 22.07.2021
Москвичей предупредили о "температурных выбоинах"
В ближайшие три дня москвичей ждут температурные "выбоины": воздух будет на два-три градуса прохладнее многолетних значений, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T14:08
2021-07-22T14:08
2021-07-22T15:39
евгений тишковец
роман вильфанд
гидрометцентр
погода
москва
общество
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В ближайшие три дня москвичей ждут температурные "выбоины": воздух будет на два-три градуса прохладнее многолетних значений, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, столбики термометров опустятся на "самое дно свежести"."Виной тому станет прохождение холодного атмосферного фронта в ночь на субботу, за которым хлынет полярный воздух", — объяснил синоптик.В темное время суток воздух остынет до плюс девяти-четырнадцати градусов, а днем температура будет не выше плюс 18-23.Со второй половины субботы инициатива в атмосфере постепенно перейдет к антициклону, благодаря чему станет солнечно и сухо. Это позволит воздуху к воскресенью прогреться до установленной климатической нормы, плюс 20-25 градусов.Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в августе средняя температура в европейской части страны будет выше нормы. Однако он призвал не ждать июльского зноя.
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евгений тишковец, роман вильфанд, гидрометцентр, погода, москва, общество
14:08 22.07.2021 (обновлено: 15:39 22.07.2021)
Москвичей предупредили о "температурных выбоинах"
Синоптик "Фобос" Тишковец: воздух в Москве будет на два-три градуса ниже нормы