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Москвичей предупредили о "температурных выбоинах"
Москвичей предупредили о "температурных выбоинах" - РИА Новости, 22.07.2021
Москвичей предупредили о "температурных выбоинах"
В ближайшие три дня москвичей ждут температурные "выбоины": воздух будет на два-три градуса прохладнее многолетних значений, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T14:08
2021-07-22T15:39
евгений тишковец
роман вильфанд
гидрометцентр
погода
москва
общество
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В ближайшие три дня москвичей ждут температурные "выбоины": воздух будет на два-три градуса прохладнее многолетних значений, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, столбики термометров опустятся на "самое дно свежести"."Виной тому станет прохождение холодного атмосферного фронта в ночь на субботу, за которым хлынет полярный воздух", — объяснил синоптик.В темное время суток воздух остынет до плюс девяти-четырнадцати градусов, а днем температура будет не выше плюс 18-23.Со второй половины субботы инициатива в атмосфере постепенно перейдет к антициклону, благодаря чему станет солнечно и сухо. Это позволит воздуху к воскресенью прогреться до установленной климатической нормы, плюс 20-25 градусов.Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в августе средняя температура в европейской части страны будет выше нормы. Однако он призвал не ждать июльского зноя.
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евгений тишковец, роман вильфанд, гидрометцентр, погода, москва, общество
14:08 22.07.2021 (обновлено: 15:39 22.07.2021)
 
Москвичей предупредили о "температурных выбоинах"

Синоптик "Фобос" Тишковец: воздух в Москве будет на два-три градуса ниже нормы

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМужчина на смотровой площадке на Останкинской телебашне
Мужчина на смотровой площадке на Останкинской телебашне - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В ближайшие три дня москвичей ждут температурные "выбоины": воздух будет на два-три градуса прохладнее многолетних значений, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, столбики термометров опустятся на "самое дно свежести".
"Виной тому станет прохождение холодного атмосферного фронта в ночь на субботу, за которым хлынет полярный воздух", — объяснил синоптик.
В темное время суток воздух остынет до плюс девяти-четырнадцати градусов, а днем температура будет не выше плюс 18-23.
Со второй половины субботы инициатива в атмосфере постепенно перейдет к антициклону, благодаря чему станет солнечно и сухо. Это позволит воздуху к воскресенью прогреться до установленной климатической нормы, плюс 20-25 градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в августе средняя температура в европейской части страны будет выше нормы. Однако он призвал не ждать июльского зноя.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 15:12В России
Будет "нервничать". Вильфанд рассказал о погоде на конец лета
 
Евгений ТишковецРоман ВильфандГидрометцентрПогодаМоскваОбщество
 
 
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