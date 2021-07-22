Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210722/volgograd-1742371517.html
В Волгограде пьяный мужчина избил ребенка
В Волгограде пьяный мужчина избил ребенка - РИА Новости, 22.07.2021
В Волгограде пьяный мужчина избил ребенка
Полиция ищет мужчину, который избил маленького ребенка в центре Волгограда, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T13:55
2021-07-22T13:55
волгоград
волгоградская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ВОЛГОГРАД, 22 июл - РИА Новости. Полиция ищет мужчину, который избил маленького ребенка в центре Волгограда, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором нетрезвый мужчина бьет ребенка рукой по голове, обзывает его в присутствии женщины и двух маленьких детей."Управлением МВД России по городу Волгограду в рамках организованной проверки устанавливается личность гражданина, применившего насилие в отношении малолетнего ребенка и зафиксированного очевидцами в Центральном районе города Волгограда на камеру мобильного телефона" , - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20210628/izbienie-1738854588.html
волгоград
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
волгоград, волгоградская область, происшествия
13:55 22.07.2021
 
В Волгограде пьяный мужчина избил ребенка

В Волгограде пьяный мужчина ударил ребенка по голове

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 22 июл - РИА Новости. Полиция ищет мужчину, который избил маленького ребенка в центре Волгограда, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором нетрезвый мужчина бьет ребенка рукой по голове, обзывает его в присутствии женщины и двух маленьких детей.
"Управлением МВД России по городу Волгограду в рамках организованной проверки устанавливается личность гражданина, применившего насилие в отношении малолетнего ребенка и зафиксированного очевидцами в Центральном районе города Волгограда на камеру мобильного телефона" , - говорится в сообщении ведомства.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
28 июня, 09:29
В Смоленской области задержали мужчину, избившего дочь за громкий плач
 
ВолгоградВолгоградская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00Перешли на свое: какие компании приносят доход россиянам
07:49Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде регионов Европейской России
07:43В Крыму призвали ЕСПЧ признать водную блокаду попыткой геноцида
07:25Эксперты объяснили, почему лес в Карелии горит, а в Финляндии нет
07:19В Находке пьяный водитель устроил ДТП с шестью пострадавшими
07:15НТИ: искусственный интеллект предупредит студентов о грозящем отчислении
07:12Эксперт выступил за учет цен на жилье в РФ при оценке параметров инфляции
07:09Роспотребнадзор отметил потерю веса перенесшими тяжелую форму COVID-19
06:58В РПЦ оценили идею причислить Петра Мамонова к лику святых
06:46В Киеве озвучили требования к Западу из-за "Северного потока — 2"
06:27В Чите осудили на 17 лет мужчину, застрелившего девочку
06:25Эксперты по кибербезопасности рассказали, что делать при утечке данных
06:20Коллекторы заявили о росте количества желающих стать банкротами
06:16Эксперты рассказали, как решение ЦБ по ставке повлияет на курс рубля
06:13Роспотребнадзор назвал возможные последствия после острой фазы COVID-19
06:01На Транссибе из-за паводков обрушился железнодорожный мост
05:56Пресс-служба премьера Гаити опровергла данные о покушении на его кортеж
05:52Синоптики предупредили об аномальной жаре в Приморье
05:50В Красноярском крае трое подростков спасли ребенка из горевшего дома
05:42В Гаити отменили прощание с убитым президентом из-за массовых беспорядков
Лента новостейМолния