https://ria.ru/20210722/volgograd-1742371517.html
В Волгограде пьяный мужчина избил ребенка
В Волгограде пьяный мужчина избил ребенка - РИА Новости, 22.07.2021
В Волгограде пьяный мужчина избил ребенка
Полиция ищет мужчину, который избил маленького ребенка в центре Волгограда, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T13:55
2021-07-22T13:55
2021-07-22T13:55
волгоград
волгоградская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ВОЛГОГРАД, 22 июл - РИА Новости. Полиция ищет мужчину, который избил маленького ребенка в центре Волгограда, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором нетрезвый мужчина бьет ребенка рукой по голове, обзывает его в присутствии женщины и двух маленьких детей."Управлением МВД России по городу Волгограду в рамках организованной проверки устанавливается личность гражданина, применившего насилие в отношении малолетнего ребенка и зафиксированного очевидцами в Центральном районе города Волгограда на камеру мобильного телефона" , - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20210628/izbienie-1738854588.html
волгоград
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, волгоградская область, происшествия
В Волгограде пьяный мужчина избил ребенка
В Волгограде пьяный мужчина ударил ребенка по голове