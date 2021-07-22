https://ria.ru/20210722/volgograd-1742371517.html

В Волгограде пьяный мужчина избил ребенка

В Волгограде пьяный мужчина избил ребенка - РИА Новости, 22.07.2021

В Волгограде пьяный мужчина избил ребенка

Полиция ищет мужчину, который избил маленького ребенка в центре Волгограда, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T13:55

2021-07-22T13:55

2021-07-22T13:55

волгоград

волгоградская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 22 июл - РИА Новости. Полиция ищет мужчину, который избил маленького ребенка в центре Волгограда, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором нетрезвый мужчина бьет ребенка рукой по голове, обзывает его в присутствии женщины и двух маленьких детей."Управлением МВД России по городу Волгограду в рамках организованной проверки устанавливается личность гражданина, применившего насилие в отношении малолетнего ребенка и зафиксированного очевидцами в Центральном районе города Волгограда на камеру мобильного телефона" , - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20210628/izbienie-1738854588.html

волгоград

волгоградская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоград, волгоградская область, происшествия