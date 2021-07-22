https://ria.ru/20210722/vetnam-1742315178.html
Вьетнамские боевые корабли прибыли во Владивосток
Вьетнамские боевые корабли прибыли во Владивосток - РИА Новости, 22.07.2021
Вьетнамские боевые корабли прибыли во Владивосток
Два боевых корабля ВМС Вьетнама прибыли во Владивосток для участия в праздновании Дня Военно-морского флота России, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T08:37
2021-07-22T08:37
2021-07-22T08:37
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл – РИА Новости. Два боевых корабля ВМС Вьетнама прибыли во Владивосток для участия в праздновании Дня Военно-морского флота России, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота."Два ракетных фрегата ВМФ Республики Вьетнама "Чан Хынг Дао" и "Куанг Чунг" прибыли во Владивосток для участия в праздновании Дня ВМФ. Корабли уже вошли в бухту Золотой Рог и в обеспечении буксиров Тихоокеанского флота занимают свои места в парадном строю", - говорится в сообщении.Ранее в бухте Золотой Рог в районе набережной Цесаревич для формирования парадного строя установили 16 комплектов рейдового оборудования. Всего в торжествах будет задействовано семь боевых кораблей.Генеральная репетиция парада кораблей ТОФ пройдет 23 июля, а праздничные торжества в честь Дня ВМФ России во Владивостоке - 25 июля.Ранее флот сообщал, что по решению командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца парад кораблей в честь Дня ВМФ пройдет в акватории бухты Золотой Рог 25 июля. Военно-спортивный праздник с демонстрацией боевых возможностей сил флота и традиционное театрализованное представление на водной станции не планируются из-за действующих в столице Приморского края карантинных мер.
https://ria.ru/20210719/prazdnik-1741804045.html
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россия, тихоокеанский флот вмф россии, вьетнам, владивосток, вмф рф, безопасность
Вьетнамские боевые корабли прибыли во Владивосток
Два ракетных фрегата ВМФ Республики Вьетнама прибыли во Владивосток на празднование Дня ВМФ