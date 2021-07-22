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МЧС подписало контракт на поставку девяти Ми-38
МЧС подписало контракт на поставку девяти Ми-38 - РИА Новости, 22.07.2021
МЧС подписало контракт на поставку девяти Ми-38
МЧС России закупит девять вертолетов Ми-38 для работы в Арктике, в том числе для обеспечения безопасности Северного морского пути, заявил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T17:16
2021-07-22T17:24
макс-2021
россия
виктор яцуценко
вертолеты россии
арктика
ми-38
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
авиация
безопасность
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ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 22 июл - РИА Новости. МЧС России закупит девять вертолетов Ми-38 для работы в Арктике, в том числе для обеспечения безопасности Северного морского пути, заявил РИА Новости замглавы ведомства Виктор Яцуценко, соответствующее соглашение подписано с холдингом "Вертолеты России" в четверг на полях авиасалона МАКС-2021."Первые поставки - к 2023 году, и к 2023 году мы запускаем первые арктические спасательные центры. В рамках этого контракта мы получаем девять вертолетов Ми-38", - сказал он, комментируя соглашение.Яцуценко отметил, что техника будет поставлена в рамках программы перевооружения МЧС России до 2030 года, подписанной и утверждённой президентом РФ."Одна из задач, которую нам поставил президент Российской Федерации, - реагирование на возможные угрозы, в том числе чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть в Арктической зоне. Наш министр Евгений Николаевич Зиничев обратился к президенту о выделении нам необходимых финансовых средств для закупки самых современных, надежных, подготовленных к работе в суровых северных условиях вертолётах - такими является на сегодняшний день Ми-38 и арктический вариант Ми-8 (Ми-8АМТШ-ВА - ред)", - пояснил Яцуценко.Предполагается, что арктические Ми-38 будут обеспечивать безопасность Северного морского пути и реагировать на чрезвычайные ситуации как природного, так и техногенного характера в Арктике. Яцуценко добавил, что МЧС вместе с коллегами из "Росатома" подтвердили способность этих машин садиться на борт атомных ледоколов, идущих по Севморпути.МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
https://radiosputnik.ria.ru/20210722/strizhi-1742389403.html
https://ria.ru/20210722/ka-52m-1742306183.html
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макс-2021, россия, виктор яцуценко, вертолеты россии, арктика, ми-38, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авиация, безопасность
17:16 22.07.2021 (обновлено: 17:24 22.07.2021)
 
МЧС подписало контракт на поставку девяти Ми-38

МЧС подписало контракт на поставку девяти вертолетов Ми-38 для обеспечения безопасности Севморпути

© РИА Новости . Пресс-служба компании "Алроса" / Перейти в фотобанкВертолет Ми-38 во время испытаний в аэропорту Мирный в Якутии
Вертолет Ми-38 во время испытаний в аэропорту Мирный в Якутии - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости . Пресс-служба компании "Алроса"
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ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 22 июл - РИА Новости. МЧС России закупит девять вертолетов Ми-38 для работы в Арктике, в том числе для обеспечения безопасности Северного морского пути, заявил РИА Новости замглавы ведомства Виктор Яцуценко, соответствующее соглашение подписано с холдингом "Вертолеты России" в четверг на полях авиасалона МАКС-2021.
"Первые поставки - к 2023 году, и к 2023 году мы запускаем первые арктические спасательные центры. В рамках этого контракта мы получаем девять вертолетов Ми-38", - сказал он, комментируя соглашение.
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Яцуценко отметил, что техника будет поставлена в рамках программы перевооружения МЧС России до 2030 года, подписанной и утверждённой президентом РФ.
"Одна из задач, которую нам поставил президент Российской Федерации, - реагирование на возможные угрозы, в том числе чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть в Арктической зоне. Наш министр Евгений Николаевич Зиничев обратился к президенту о выделении нам необходимых финансовых средств для закупки самых современных, надежных, подготовленных к работе в суровых северных условиях вертолётах - такими является на сегодняшний день Ми-38 и арктический вариант Ми-8 (Ми-8АМТШ-ВА - ред)", - пояснил Яцуценко.
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Предполагается, что арктические Ми-38 будут обеспечивать безопасность Северного морского пути и реагировать на чрезвычайные ситуации как природного, так и техногенного характера в Арктике. Яцуценко добавил, что МЧС вместе с коллегами из "Росатома" подтвердили способность этих машин садиться на борт атомных ледоколов, идущих по Севморпути.
МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
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МАКС-2021РоссияВиктор ЯцуценкоВертолеты РоссииАрктикаМи-38МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)АвиацияБезопасность
 
 
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