https://ria.ru/20210722/vertolet-1742410076.html

МЧС подписало контракт на поставку девяти Ми-38

МЧС подписало контракт на поставку девяти Ми-38 - РИА Новости, 22.07.2021

МЧС подписало контракт на поставку девяти Ми-38

МЧС России закупит девять вертолетов Ми-38 для работы в Арктике, в том числе для обеспечения безопасности Северного морского пути, заявил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T17:16

2021-07-22T17:16

2021-07-22T17:24

макс-2021

россия

виктор яцуценко

вертолеты россии

арктика

ми-38

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

авиация

безопасность

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ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 22 июл - РИА Новости. МЧС России закупит девять вертолетов Ми-38 для работы в Арктике, в том числе для обеспечения безопасности Северного морского пути, заявил РИА Новости замглавы ведомства Виктор Яцуценко, соответствующее соглашение подписано с холдингом "Вертолеты России" в четверг на полях авиасалона МАКС-2021."Первые поставки - к 2023 году, и к 2023 году мы запускаем первые арктические спасательные центры. В рамках этого контракта мы получаем девять вертолетов Ми-38", - сказал он, комментируя соглашение.Яцуценко отметил, что техника будет поставлена в рамках программы перевооружения МЧС России до 2030 года, подписанной и утверждённой президентом РФ."Одна из задач, которую нам поставил президент Российской Федерации, - реагирование на возможные угрозы, в том числе чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть в Арктической зоне. Наш министр Евгений Николаевич Зиничев обратился к президенту о выделении нам необходимых финансовых средств для закупки самых современных, надежных, подготовленных к работе в суровых северных условиях вертолётах - такими является на сегодняшний день Ми-38 и арктический вариант Ми-8 (Ми-8АМТШ-ВА - ред)", - пояснил Яцуценко.Предполагается, что арктические Ми-38 будут обеспечивать безопасность Северного морского пути и реагировать на чрезвычайные ситуации как природного, так и техногенного характера в Арктике. Яцуценко добавил, что МЧС вместе с коллегами из "Росатома" подтвердили способность этих машин садиться на борт атомных ледоколов, идущих по Севморпути.МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.

https://radiosputnik.ria.ru/20210722/strizhi-1742389403.html

https://ria.ru/20210722/ka-52m-1742306183.html

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россия

арктика

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макс-2021, россия, виктор яцуценко, вертолеты россии, арктика, ми-38, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авиация, безопасность