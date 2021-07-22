13:11 22.07.2021 (обновлено: 16:01 22.07.2021)
В Британии испугались за Украину из-за нового российского танка
Журналист The Mirror испугался за Украину из-за испытаний нового российского танка "Спрут"
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Ростех" / Перейти в фотобанкЕдинственный в мире легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" во время испытаний в акватории Черного моря. Кадр видео
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Новый российский плавающий танк "Спрут" способен погружаться в воду почти полностью и эффективно действовать в прибрежных зонах, что идеально подходит в случае нападения на Украину, пишет The Mirror.
Автор статьи Крис Хьюз назвал изображения с новым танком "леденящими кровь" и выразил опасение, что его могут задействовать при военном конфликте Москвы и Киева. По его словам, при таком варианте развития событий потребуется прибрежная атака с применением бронетехники. "Спрут" же, в свою очередь, отличается повышенной маневренностью, поскольку способен почти полностью уходить под воду. Из-за этого его гораздо сложнее взять на прицел. Кроме того, танк идеально подходит для пересечения речных систем Украины.
Журналист сослался на заявление источника в Министерстве обороны Великобритании, который подчеркнул, что Россия благодаря своей новой разработке может преследовать не одну цель.
"Есть ощущение, что Россия готовит расширение своей потенциальной мощи в Средиземноморье. Или же они могут готовить наступление на Украину, во время которого потребуется применение больших танковых соединений с возможностью десантирования", — отметил он.
По его словам, наличие такой техники дает российской армии существенное преимущество с точки зрения транспортировки и быстрого развертывания в прибрежных районах.
"Спрут-СДМ1" — боевая бронированная гусеничная плавающая машина с артиллерийско-ракетным комплексом вооружения калибра 125 миллиметров. Он может без дозаправки совершать марши на расстояние 500 километров, транспортироваться десантными кораблями и самолетами военно-транспортной авиации, десантироваться посадочным и парашютным способом вместе с экипажем на борту. На прошлой неделе танк успешно прошел первый этап госиспытаний в Черном море.
Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". Кремль не раз опровергал эти обвинения, подчеркивая, что заинтересован в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.