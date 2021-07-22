https://ria.ru/20210722/ukraina-1742362278.html

В Британии испугались за Украину из-за нового российского танка

В Британии испугались за Украину из-за нового российского танка - РИА Новости, 22.07.2021

В Британии испугались за Украину из-за нового российского танка

Новый российский плавающий танк "Спрут" способен погружаться в воду почти полностью и эффективно действовать в прибрежных зонах, что идеально подходит в случае... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T13:11

2021-07-22T13:11

2021-07-22T16:01

новое оружие россии

россия

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великобритания

москва

киев

украина

технологии

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Новый российский плавающий танк "Спрут" способен погружаться в воду почти полностью и эффективно действовать в прибрежных зонах, что идеально подходит в случае нападения на Украину, пишет The Mirror.Автор статьи Крис Хьюз назвал изображения с новым танком "леденящими кровь" и выразил опасение, что его могут задействовать при военном конфликте Москвы и Киева. По его словам, при таком варианте развития событий потребуется прибрежная атака с применением бронетехники. "Спрут" же, в свою очередь, отличается повышенной маневренностью, поскольку способен почти полностью уходить под воду. Из-за этого его гораздо сложнее взять на прицел. Кроме того, танк идеально подходит для пересечения речных систем Украины.Журналист сослался на заявление источника в Министерстве обороны Великобритании, который подчеркнул, что Россия благодаря своей новой разработке может преследовать не одну цель. По его словам, наличие такой техники дает российской армии существенное преимущество с точки зрения транспортировки и быстрого развертывания в прибрежных районах."Спрут-СДМ1" — боевая бронированная гусеничная плавающая машина с артиллерийско-ракетным комплексом вооружения калибра 125 миллиметров. Он может без дозаправки совершать марши на расстояние 500 километров, транспортироваться десантными кораблями и самолетами военно-транспортной авиации, десантироваться посадочным и парашютным способом вместе с экипажем на борту. На прошлой неделе танк успешно прошел первый этап госиспытаний в Черном море.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". Кремль не раз опровергал эти обвинения, подчеркивая, что заинтересован в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210722/istrebitel-1742347540.html

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Кадры испытаний плавающего танка "Спрут-СДМ1" в Черном море Легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" успешно прошел первый этап госиспытаний в Черном море, сообщила пресс-служба "Ростеха". 2021-07-22T13:11 true PT0M38S

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россия, министерство обороны великобритании, великобритания, москва, киев, украина, технологии