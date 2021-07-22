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Россия сообщила ЕСПЧ о незаконном запрете ряда СМИ на Украине
Россия сообщила ЕСПЧ о незаконном запрете ряда СМИ на Украине - РИА Новости, 22.07.2021
Россия сообщила ЕСПЧ о незаконном запрете ряда СМИ на Украине
Указы бывшего президента Украины Петра Порошенко и нынешнего главы государства Владимира Зеленского о запрете доступа к эфиру и сайтам СМИ, в том числе РИА... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T11:03
2021-07-22T11:03
россия
тарас козак
петр порошенко
нтв (телеканал)
верховная рада украины
европейский суд по правам человека
совет европы
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Указы бывшего президента Украины Петра Порошенко и нынешнего главы государства Владимира Зеленского о запрете доступа к эфиру и сайтам СМИ, в том числе РИА Новости, незаконны и нарушают Конвенцию Совета Европы, говорится в материалах на сайте Генпрокуратуры РФ.Россия в четверг подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ - против Украины. Как пояснили в Генпрокуратуре, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года"."Длящаяся системная административная практика украинских властей по откровенному "удушению" свободы выражения мнения силовыми способами, в том числе посредством физического устранения политических оппонентов и журналистов, серьезно нарушает статьи 2 Конвенции (право на жизнь), статьи 3 Конвенции (запрещение пыток), статьи 5 Конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность), статьи 8 Конвенции (право на уважение частной и семейной жизни) и статьи 10 Конвенции (свобода выражения мнения), взятых отдельно и в совокупности со статьей 14 Конвенции (запрещение дискриминации)", - отмечается в материалах ведомства.В ГП РФ подчеркнули, что "такой атаки на СМИ Украина еще не знала".В ведомстве указали, что "данные ограничения не имели под собой никаких законных оснований и повлекли волну неодобрения со стороны представителей международных организаций и объединений журналистов".В ГП РФ подчеркнули, что "отключение от вещания оппозиционных и русскоязычных телевизионных каналов и блокирование иных информационных ресурсов, мнения которых расходятся с позицией, занимаемой официальными представителями власти, представляет собой нарушение украинскими властями статьи 10 Конвенции (свобода выражения мнений)".Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти и ассоциируются с Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали проявлением диктатуры и ущемления свободы слова. Телеканалы прекратили эфирное вещание.Также Зеленский продлил на три года действие санкций в отношении "Россия 24", РТР-Планеты, НТВ и Первого канала, а также ряда российских сайтов и социальных сетей. Параллельно СНБО подготовил проект решения по расширению санкций в отношении более чем 400 юридических и физических лиц, в том числе российских IT-компаний.
https://ria.ru/20210624/sanktsii-1738502550.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210226/veschanie-1599178749.html
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россия, тарас козак, петр порошенко, нтв (телеканал), верховная рада украины, европейский суд по правам человека, совет европы, владимир зеленский, украина, в мире
11:03 22.07.2021
 
Россия сообщила ЕСПЧ о незаконном запрете ряда СМИ на Украине

Россия сообщила ЕСПЧ о запрете доступа к эфиру и сайтам СМИ на Украине, в том числе РИА Новости

© РИА НовостиУлица Киева
Улица Киева - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Указы бывшего президента Украины Петра Порошенко и нынешнего главы государства Владимира Зеленского о запрете доступа к эфиру и сайтам СМИ, в том числе РИА Новости, незаконны и нарушают Конвенцию Совета Европы, говорится в материалах на сайте Генпрокуратуры РФ.
Россия в четверг подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ - против Украины. Как пояснили в Генпрокуратуре, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России на Зубовском бульваре - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
24 июня, 20:21
СЖР прокомментировал санкции Украины против российских СМИ
"Длящаяся системная административная практика украинских властей по откровенному "удушению" свободы выражения мнения силовыми способами, в том числе посредством физического устранения политических оппонентов и журналистов, серьезно нарушает статьи 2 Конвенции (право на жизнь), статьи 3 Конвенции (запрещение пыток), статьи 5 Конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность), статьи 8 Конвенции (право на уважение частной и семейной жизни) и статьи 10 Конвенции (свобода выражения мнения), взятых отдельно и в совокупности со статьей 14 Конвенции (запрещение дискриминации)", - отмечается в материалах ведомства.
В ГП РФ подчеркнули, что "такой атаки на СМИ Украина еще не знала".
"Посредством издания ряда указов президента Украины в 2017, 2018 и 2021 годах ограничен или приостановлен доступ ко многим информационным оппозиционным или русскоязычным ресурсам, например украинским оппозиционным телеканалам 112 Ukraine, NewsOne и ZiK, а также русскоязычным ресурсам: каналам с широким покрытием – "Первому каналу", ВГТРК, "Звезде", ТНТ, "Рен-ТВ", "ТВ-Центру", НТВ+, RТ, новостному агентству РИА Новости (в том числе его украинскому филиалу), интернет-платформам "ВКонтакте", "Одноклассники", РБК и "Яндекс", медиа веб-сайтам: ria.ru, sputniknews.com, 1prime.ru, rsport.ria.ru, realty.ria.ru, rian.com.ua, rtr-planeta.com, russia.tv, vesti.ru, tvkultura.ru, digitalrussia.tv", - напомнили в Генпрокуратуре РФ.
В ведомстве указали, что "данные ограничения не имели под собой никаких законных оснований и повлекли волну неодобрения со стороны представителей международных организаций и объединений журналистов".
В ГП РФ подчеркнули, что "отключение от вещания оппозиционных и русскоязычных телевизионных каналов и блокирование иных информационных ресурсов, мнения которых расходятся с позицией, занимаемой официальными представителями власти, представляет собой нарушение украинскими властями статьи 10 Конвенции (свобода выражения мнений)".
Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти и ассоциируются с Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали проявлением диктатуры и ущемления свободы слова. Телеканалы прекратили эфирное вещание.
Также Зеленский продлил на три года действие санкций в отношении "Россия 24", РТР-Планеты, НТВ и Первого канала, а также ряда российских сайтов и социальных сетей. Параллельно СНБО подготовил проект решения по расширению санкций в отношении более чем 400 юридических и физических лиц, в том числе российских IT-компаний.
Экран монитора с новостной статьей о закрытии на территории Украины телеканалов 112.Украина, NewsOne и ZIK - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 21:31
На Украине отключили запущенный журналистами закрытых СМИ телеканал
 
РоссияТарас КозакПетр ПорошенкоНТВ (телеканал)Верховная Рада УкраиныЕвропейский суд по правам человекаСовет ЕвропыВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
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