Россия сообщила ЕСПЧ о незаконном запрете ряда СМИ на Украине
Россия сообщила ЕСПЧ о запрете доступа к эфиру и сайтам СМИ на Украине, в том числе РИА Новости
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Указы бывшего президента Украины Петра Порошенко и нынешнего главы государства Владимира Зеленского о запрете доступа к эфиру и сайтам СМИ, в том числе РИА Новости, незаконны и нарушают Конвенцию Совета Европы, говорится в материалах на сайте Генпрокуратуры РФ.
"Длящаяся системная административная практика украинских властей по откровенному "удушению" свободы выражения мнения силовыми способами, в том числе посредством физического устранения политических оппонентов и журналистов, серьезно нарушает статьи 2 Конвенции (право на жизнь), статьи 3 Конвенции (запрещение пыток), статьи 5 Конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность), статьи 8 Конвенции (право на уважение частной и семейной жизни) и статьи 10 Конвенции (свобода выражения мнения), взятых отдельно и в совокупности со статьей 14 Конвенции (запрещение дискриминации)", - отмечается в материалах ведомства.
В ГП РФ подчеркнули, что "такой атаки на СМИ Украина еще не знала".
"Посредством издания ряда указов президента Украины в 2017, 2018 и 2021 годах ограничен или приостановлен доступ ко многим информационным оппозиционным или русскоязычным ресурсам, например украинским оппозиционным телеканалам 112 Ukraine, NewsOne и ZiK, а также русскоязычным ресурсам: каналам с широким покрытием – "Первому каналу", ВГТРК, "Звезде", ТНТ, "Рен-ТВ", "ТВ-Центру", НТВ+, RТ, новостному агентству РИА Новости (в том числе его украинскому филиалу), интернет-платформам "ВКонтакте", "Одноклассники", РБК и "Яндекс", медиа веб-сайтам: ria.ru, sputniknews.com, 1prime.ru, rsport.ria.ru, realty.ria.ru, rian.com.ua, rtr-planeta.com, russia.tv, vesti.ru, tvkultura.ru, digitalrussia.tv", - напомнили в Генпрокуратуре РФ.
В ведомстве указали, что "данные ограничения не имели под собой никаких законных оснований и повлекли волну неодобрения со стороны представителей международных организаций и объединений журналистов".
В ГП РФ подчеркнули, что "отключение от вещания оппозиционных и русскоязычных телевизионных каналов и блокирование иных информационных ресурсов, мнения которых расходятся с позицией, занимаемой официальными представителями власти, представляет собой нарушение украинскими властями статьи 10 Конвенции (свобода выражения мнений)".
Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти и ассоциируются с Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали проявлением диктатуры и ущемления свободы слова. Телеканалы прекратили эфирное вещание.
Также Зеленский продлил на три года действие санкций в отношении "Россия 24", РТР-Планеты, НТВ и Первого канала, а также ряда российских сайтов и социальных сетей. Параллельно СНБО подготовил проект решения по расширению санкций в отношении более чем 400 юридических и физических лиц, в том числе российских IT-компаний.
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