https://ria.ru/20210722/ukraina-1742335750.html

Россия сообщила ЕСПЧ о незаконном запрете ряда СМИ на Украине

Россия сообщила ЕСПЧ о незаконном запрете ряда СМИ на Украине - РИА Новости, 22.07.2021

Россия сообщила ЕСПЧ о незаконном запрете ряда СМИ на Украине

Указы бывшего президента Украины Петра Порошенко и нынешнего главы государства Владимира Зеленского о запрете доступа к эфиру и сайтам СМИ, в том числе РИА... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T11:03

2021-07-22T11:03

2021-07-22T11:03

россия

тарас козак

петр порошенко

нтв (телеканал)

верховная рада украины

европейский суд по правам человека

совет европы

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Указы бывшего президента Украины Петра Порошенко и нынешнего главы государства Владимира Зеленского о запрете доступа к эфиру и сайтам СМИ, в том числе РИА Новости, незаконны и нарушают Конвенцию Совета Европы, говорится в материалах на сайте Генпрокуратуры РФ.Россия в четверг подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ - против Украины. Как пояснили в Генпрокуратуре, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года"."Длящаяся системная административная практика украинских властей по откровенному "удушению" свободы выражения мнения силовыми способами, в том числе посредством физического устранения политических оппонентов и журналистов, серьезно нарушает статьи 2 Конвенции (право на жизнь), статьи 3 Конвенции (запрещение пыток), статьи 5 Конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность), статьи 8 Конвенции (право на уважение частной и семейной жизни) и статьи 10 Конвенции (свобода выражения мнения), взятых отдельно и в совокупности со статьей 14 Конвенции (запрещение дискриминации)", - отмечается в материалах ведомства.В ГП РФ подчеркнули, что "такой атаки на СМИ Украина еще не знала".В ведомстве указали, что "данные ограничения не имели под собой никаких законных оснований и повлекли волну неодобрения со стороны представителей международных организаций и объединений журналистов".В ГП РФ подчеркнули, что "отключение от вещания оппозиционных и русскоязычных телевизионных каналов и блокирование иных информационных ресурсов, мнения которых расходятся с позицией, занимаемой официальными представителями власти, представляет собой нарушение украинскими властями статьи 10 Конвенции (свобода выражения мнений)".Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти и ассоциируются с Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали проявлением диктатуры и ущемления свободы слова. Телеканалы прекратили эфирное вещание.Также Зеленский продлил на три года действие санкций в отношении "Россия 24", РТР-Планеты, НТВ и Первого канала, а также ряда российских сайтов и социальных сетей. Параллельно СНБО подготовил проект решения по расширению санкций в отношении более чем 400 юридических и физических лиц, в том числе российских IT-компаний.

https://ria.ru/20210624/sanktsii-1738502550.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210226/veschanie-1599178749.html

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украина

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россия, тарас козак, петр порошенко, нтв (телеканал), верховная рада украины, европейский суд по правам человека, совет европы, владимир зеленский, украина, в мире