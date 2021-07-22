https://ria.ru/20210722/ukraina-1742332049.html

Россия пожаловалась в ЕСПЧ на дискриминацию русскоязычных на Украине

Россия пожаловалась в ЕСПЧ на дискриминацию русскоязычных на Украине - РИА Новости, 22.07.2021

Россия пожаловалась в ЕСПЧ на дискриминацию русскоязычных на Украине

Украинские власти проводят политику дискриминации русскоговорящего населения, вытесняют использование русского языка, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T10:46

2021-07-22T10:46

2021-07-22T10:57

россия

европейский суд

прибалтика

сергей лавров

генеральная прокуратура рф

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в мире

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Украинские власти проводят политику дискриминации русскоговорящего населения, вытесняют использование русского языка, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры РФ.Россия в четверг подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. Как пояснили в ведомстве, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".Отмечается, что жалоба касается в том числе политики "дискриминации русскоговорящего населения, вытеснения использования русского языка из общественной сферы, прежде всего, из сферы среднего и высшего образования и системы обслуживания потребителей".В частности, указывается, что с 2014 года украинские власти "увольняли и продолжают увольнять из образовательных учреждений преподавателей гуманитарного цикла (русского языка, литературы, философии и так далее) в том числе за использование ими русского языка или высказывание критики в адрес украинских властей, оставляя их без работы и средств к существованию, вынуждая эмигрировать в Россию".Эта политика властей Украины, по оценке России, грубо нарушает закрепленные в Конвенции право на уважение частной и семейной жизни в аспекте культурной самобытности, свободу выражения мнения, право на образование и является дискриминационной.Из последних новаций в этой сфере – 16 июля на Украине вступили в силу отдельные положения закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Украинские телеканалы теперь обязаны дублировать и озвучивать фильмы и сериалы на государственном языке. Также увеличивается объем украиноязычного контента на телеканалах.Вместе с тем действие закона больше затронет книгоиздание и распространение книжной продукции. Кроме того, начала действовать статья закона, предусматривающая экзамены на знание украинского для кандидатов на государственную службу. Экзамены уже начались в этот понедельник.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров тоже заявлял, что дискриминация русскоязычного населения в Прибалтике и на Украине вызывает все более глубокую озабоченность. Он отмечал, что с сентября 2020 года на Украине, согласно законам об образовании, государственном языке и общем среднем образовании, начался процесс выдавливания языков нацменьшинств из общественной и образовательной сфер.

https://ria.ru/20210722/ukraina-1742331343.html

https://ria.ru/20210722/uscherb-1742331750.html

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россия, европейский суд, прибалтика, сергей лавров, генеральная прокуратура рф, украина, в мире