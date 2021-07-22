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Россия пожаловалась в ЕСПЧ на дискриминацию русскоязычных на Украине
Россия пожаловалась в ЕСПЧ на дискриминацию русскоязычных на Украине - РИА Новости, 22.07.2021
Россия пожаловалась в ЕСПЧ на дискриминацию русскоязычных на Украине
Украинские власти проводят политику дискриминации русскоговорящего населения, вытесняют использование русского языка, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T10:46
2021-07-22T10:57
россия
европейский суд
прибалтика
сергей лавров
генеральная прокуратура рф
украина
в мире
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Украинские власти проводят политику дискриминации русскоговорящего населения, вытесняют использование русского языка, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры РФ.Россия в четверг подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. Как пояснили в ведомстве, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".Отмечается, что жалоба касается в том числе политики "дискриминации русскоговорящего населения, вытеснения использования русского языка из общественной сферы, прежде всего, из сферы среднего и высшего образования и системы обслуживания потребителей".В частности, указывается, что с 2014 года украинские власти "увольняли и продолжают увольнять из образовательных учреждений преподавателей гуманитарного цикла (русского языка, литературы, философии и так далее) в том числе за использование ими русского языка или высказывание критики в адрес украинских властей, оставляя их без работы и средств к существованию, вынуждая эмигрировать в Россию".Эта политика властей Украины, по оценке России, грубо нарушает закрепленные в Конвенции право на уважение частной и семейной жизни в аспекте культурной самобытности, свободу выражения мнения, право на образование и является дискриминационной.Из последних новаций в этой сфере – 16 июля на Украине вступили в силу отдельные положения закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Украинские телеканалы теперь обязаны дублировать и озвучивать фильмы и сериалы на государственном языке. Также увеличивается объем украиноязычного контента на телеканалах.Вместе с тем действие закона больше затронет книгоиздание и распространение книжной продукции. Кроме того, начала действовать статья закона, предусматривающая экзамены на знание украинского для кандидатов на государственную службу. Экзамены уже начались в этот понедельник.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров тоже заявлял, что дискриминация русскоязычного населения в Прибалтике и на Украине вызывает все более глубокую озабоченность. Он отмечал, что с сентября 2020 года на Украине, согласно законам об образовании, государственном языке и общем среднем образовании, начался процесс выдавливания языков нацменьшинств из общественной и образовательной сфер.
https://ria.ru/20210722/ukraina-1742331343.html
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россия, европейский суд, прибалтика, сергей лавров, генеральная прокуратура рф, украина, в мире
10:46 22.07.2021 (обновлено: 10:57 22.07.2021)
 
Россия пожаловалась в ЕСПЧ на дискриминацию русскоязычных на Украине

Россия обвинила Украину в дискриминации русскоговорящего населения и вытеснении русского языка

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУлица Крещатик в Киеве
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Украинские власти проводят политику дискриминации русскоговорящего населения, вытесняют использование русского языка, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры РФ.
Россия в четверг подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. Как пояснили в ведомстве, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".
Малолюдная улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
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Россия обвинила Украину в дискриминации российского бизнеса
Отмечается, что жалоба касается в том числе политики "дискриминации русскоговорящего населения, вытеснения использования русского языка из общественной сферы, прежде всего, из сферы среднего и высшего образования и системы обслуживания потребителей".
"Украина – многонациональное государство, в котором примерно одна треть населения (29,6%) считают русский язык своим родным языком. Вместе с тем, с приходом к власти националистически настроенного правительства в 2014 году на Украине проводится административная практика по широкомасштабной дискриминации русскоязычного населения, намеренному и постоянному подавлению таких людей на Украине, вытеснению использования русского языка из общественной сферы, прежде всего из сферы среднего и высшего образования", - говорится в пояснительных документах.
В частности, указывается, что с 2014 года украинские власти "увольняли и продолжают увольнять из образовательных учреждений преподавателей гуманитарного цикла (русского языка, литературы, философии и так далее) в том числе за использование ими русского языка или высказывание критики в адрес украинских властей, оставляя их без работы и средств к существованию, вынуждая эмигрировать в Россию".
"Указанные обстоятельства свидетельствуют о реализации украинскими властями системной административной практики по ущемлению прав русскоязычных жителей Украины на использование русского языка в государственных и иных учреждениях, в сфере образования, обслуживания потребителей и так далее", - полагают в Генпрокуратуре.
Эта политика властей Украины, по оценке России, грубо нарушает закрепленные в Конвенции право на уважение частной и семейной жизни в аспекте культурной самобытности, свободу выражения мнения, право на образование и является дискриминационной.
Из последних новаций в этой сфере – 16 июля на Украине вступили в силу отдельные положения закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Украинские телеканалы теперь обязаны дублировать и озвучивать фильмы и сериалы на государственном языке. Также увеличивается объем украиноязычного контента на телеканалах.
Вместе с тем действие закона больше затронет книгоиздание и распространение книжной продукции. Кроме того, начала действовать статья закона, предусматривающая экзамены на знание украинского для кандидатов на государственную службу. Экзамены уже начались в этот понедельник.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров тоже заявлял, что дискриминация русскоязычного населения в Прибалтике и на Украине вызывает все более глубокую озабоченность. Он отмечал, что с сентября 2020 года на Украине, согласно законам об образовании, государственном языке и общем среднем образовании, начался процесс выдавливания языков нацменьшинств из общественной и образовательной сфер.
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