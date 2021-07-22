https://ria.ru/20210722/ukraina-1742331343.html

Россия обвинила Украину в дискриминации российского бизнеса

Россия обвинила Украину в дискриминации российского бизнеса - РИА Новости, 22.07.2021

Россия обвинила Украину в дискриминации российского бизнеса

Россия в жалобе в Страсбургский суд обвиняет Украину в дискриминации российских компаний и предпринимателей, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T10:43

2021-07-22T10:43

2021-07-22T10:43

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россия в жалобе в Страсбургский суд обвиняет Украину в дискриминации российских компаний и предпринимателей, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры РФ.Россия в четверг подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. Как пояснили в ведомстве, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года"."Жалоба касается следующих основных групп нарушений… - политика дискриминации российских компаний и предпринимателей", - указано в релизе.Отмечается, что "в результате осуществления политических преследований, введения санкций украинскими властями" ряду крупных российских компаний энергетического, банковского и телекоммуникационного секторов и (или) их дочерним компаниям (например, "Лукойлу", Сбербанку, VS Bank, Проминвестбанку, ВТБ Банку, БМ Банку, "ВКонтакте", "Яндексу" и многим другим организациям) "пришлось прекратить работу на украинском рынке, в связи с чем им причинен существенный материальный ущерб".По оценке Генпрокуратуры, "системная административная практика" властей Украины по политически мотивированному преследованию российского бизнеса нарушает нормы о защите собственности и запрете дискриминации, декларируемые в Европейской конвенции по правам человека и протоколам к ней.При этом международные организации и иностранные государства выделяют Украине деньги на становление демократии, принятие соответствующих стандартам Совета Европы законов, "но улучшений не происходит", полагает российское ведомство.

https://ria.ru/20210722/zhaloba-1742329455.html

https://ria.ru/20210713/otnosheniya-1741164587.html

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россия, генеральная прокуратура рф, проминвестбанк, втб, европа, украина, в мире