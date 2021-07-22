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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210722/ukhan-1742310398.html
Институт в Ухане отверг заявления о болезни сотрудников в конце 2019 года
Институт в Ухане отверг заявления о болезни сотрудников в конце 2019 года - РИА Новости, 22.07.2021
Институт в Ухане отверг заявления о болезни сотрудников в конце 2019 года
Информация СМИ о болезни в ноябре 2019 года трех сотрудников Уханьского института вирусологии – "абсолютная небылица, высосанная из пальца", заявил директор... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T06:56
2021-07-22T06:56
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
воз
пекин
китай
ухань
сша
в мире
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ПЕКИН, 22 июл - РИА Новости. Информация СМИ о болезни в ноябре 2019 года трех сотрудников Уханьского института вирусологии – "абсолютная небылица, высосанная из пальца", заявил директор Уханьской национальной лаборатории биобезопасности, научный сотрудник института Юань Чжимин.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на данные разведки сообщала, что трое ученых из института вирусологии в китайском Ухане тяжело болели в ноябре 2019 года и обращались за медпомощью, что "добавляет веса" призывам провести расследование касательно того, не имела ли место утечка коронавируса из лаборатории.В мае республиканцы из комитета палаты представителей США по разведке заявили о "косвенных доказательствах" того, что вспышка коронавируса могла произойти из-за утечки из Уханьского института вирусологии. В частности, республиканцы указали на появление у ряда исследователей лаборатории в Ухане осенью 2019 года симптомов, характерных для ковида, и причастность китайских военных к лаборатории.С начала вспышки коронавируса в Ухане в конце декабря 2019 года в СМИ неоднократно появлялись различные версии, что новый вирус мог "утечь" из лаборатории Уханьского института вирусологии. Эксперты Всемирной организации здравоохранения в марте этого года посетили институт, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой и были связаны слухи об "утечке" вируса или его возможном искусственном происхождении.ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором назвала его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения вируса – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения коронавируса через охлажденные продукты.США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность выводами, содержащимися в докладе ВОЗ по итогам поездки группы международных экспертов, и подчеркнули необходимость проведения "прозрачного и независимого" расследования происхождения COVID-19.
https://ria.ru/20210722/institut-1742309011.html
https://ria.ru/20210719/biolaboratoriya-1741791333.html
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коронавирус covid-19, воз, пекин, китай, ухань, сша, в мире
06:56 22.07.2021
 
Институт в Ухане отверг заявления о болезни сотрудников в конце 2019 года

Уханьский институт назвал небылицей сообщения о болезни сотрудников в ноябре 2019 года

© AP Photo / Xinhua / Xiong QiМедицинские работники и пациенты в палате интенсивной терапии в больнице города Ухань, КНР
Медицинские работники и пациенты в палате интенсивной терапии в больнице города Ухань, КНР - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© AP Photo / Xinhua / Xiong Qi
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ПЕКИН, 22 июл - РИА Новости. Информация СМИ о болезни в ноябре 2019 года трех сотрудников Уханьского института вирусологии – "абсолютная небылица, высосанная из пальца", заявил директор Уханьской национальной лаборатории биобезопасности, научный сотрудник института Юань Чжимин.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на данные разведки сообщала, что трое ученых из института вирусологии в китайском Ухане тяжело болели в ноябре 2019 года и обращались за медпомощью, что "добавляет веса" призывам провести расследование касательно того, не имела ли место утечка коронавируса из лаборатории.
"В сообщениях некоторых СМИ утверждается, что в ноябре 2019 года трое сотрудников Уханьского института лаборатории обратились в больницу и у них были симптомы, такие же как при COVID-19. Это абсолютная небылица, высосанная из пальца. Если нужно установить факты, то это сделать очень просто. Нужно, чтобы эти журналисты сообщили нам имена этих трех сотрудников, и все станет очевидным. Мы давно уже предложили это, но до сих пор мы не получили никакого ответа", - сказал Юань Чжимин.
В мае республиканцы из комитета палаты представителей США по разведке заявили о "косвенных доказательствах" того, что вспышка коронавируса могла произойти из-за утечки из Уханьского института вирусологии. В частности, республиканцы указали на появление у ряда исследователей лаборатории в Ухане осенью 2019 года симптомов, характерных для ковида, и причастность китайских военных к лаборатории.
Сотрудники службы безопасности у здания Уханьского института вирусологии во время визита группы ВОЗ - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
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Уханьский институт вирусологии заявил, что не создавал коронавирус
С начала вспышки коронавируса в Ухане в конце декабря 2019 года в СМИ неоднократно появлялись различные версии, что новый вирус мог "утечь" из лаборатории Уханьского института вирусологии. Эксперты Всемирной организации здравоохранения в марте этого года посетили институт, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой и были связаны слухи об "утечке" вируса или его возможном искусственном происхождении.
ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором назвала его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения вируса – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения коронавируса через охлажденные продукты.
США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность выводами, содержащимися в докладе ВОЗ по итогам поездки группы международных экспертов, и подчеркнули необходимость проведения "прозрачного и независимого" расследования происхождения COVID-19.
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