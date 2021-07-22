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В США назвали российский С-500 особенной угрозой для НАТО
В США назвали российский С-500 особенной угрозой для НАТО - РИА Новости, 22.07.2021
В США назвали российский С-500 особенной угрозой для НАТО
Самый современный в мире российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-500 бросает новый вызов НАТО. Об этом пишет обозреватель 19FortyFive Калеб Ларсон. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T20:40
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зрс с-500
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нато
безопасность
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Самый современный в мире российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-500 бросает новый вызов НАТО. Об этом пишет обозреватель 19FortyFive Калеб Ларсон.Система может поразить весь спектр существующих и перспективных средств воздушного нападения на любой высоте и скорости. Как и С-400, новый комплекс способен уничтожить и самолеты, и баллистические ракеты.С ЗРК С-500 совместимы различные типы ракет, что позволяет дать более точный ответ на широкий диапазон угроз. Кроме того, система устойчивее к радиоэлектронным помехам, чем предшественники, говорится в статье."В любом случае С-500 — гораздо более мощное средство ПВО, чем С-400. Если это правда, способность такого оружия поражать гиперзвуковые ракеты станет новым, особенным вызовом для НАТО", — подытожил Ларсон.Российский ЗРК С-500 разрабатывается концерном "Алмаз-Антей". Эта система предназначена для уничтожения баллистических и аэродинамических целей. По словам Владимира Путина, испытания нового комплекса близятся к завершению.
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зрс с-500, с-400 «триумф», нато, безопасность
20:40 22.07.2021 (обновлено: 21:09 22.07.2021)
 
В США назвали российский С-500 особенной угрозой для НАТО

19FortyFive: российский С-500 представляет особенную угрозу для НАТО

© РИА Новости / Минобороны РФИспытания системы С-500. Кадр видео
Испытания системы С-500. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Минобороны РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Самый современный в мире российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-500 бросает новый вызов НАТО. Об этом пишет обозреватель 19FortyFive Калеб Ларсон.
Система может поразить весь спектр существующих и перспективных средств воздушного нападения на любой высоте и скорости. Как и С-400, новый комплекс способен уничтожить и самолеты, и баллистические ракеты.
С ЗРК С-500 совместимы различные типы ракет, что позволяет дать более точный ответ на широкий диапазон угроз. Кроме того, система устойчивее к радиоэлектронным помехам, чем предшественники, говорится в статье.
"В любом случае С-500 — гораздо более мощное средство ПВО, чем С-400. Если это правда, способность такого оружия поражать гиперзвуковые ракеты станет новым, особенным вызовом для НАТО", — подытожил Ларсон.
Российский ЗРК С-500 разрабатывается концерном "Алмаз-Антей". Эта система предназначена для уничтожения баллистических и аэродинамических целей. По словам Владимира Путина, испытания нового комплекса близятся к завершению.
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 09:52
В России провели испытания системы С-500
 
ЗРС С-500С-400 «Триумф»НАТОБезопасность
 
 
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