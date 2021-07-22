https://ria.ru/20210722/ufa-1742425767.html
В Уфе двоих полицейских заподозрили в подбросе наркотиков
В Уфе двоих полицейских заподозрили в подбросе наркотиков - РИА Новости, 22.07.2021
В Уфе двоих полицейских заподозрили в подбросе наркотиков
Двое оперуполномоченных отдела полиции Уфы подбросили наркотики женщине, невиновной в сбыте запрещенных веществ, чтобы улучшить показатели своей работы и... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T18:43
2021-07-22T18:43
2021-07-22T18:43
россия
республика башкортостан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
уфа
происшествия
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УФА, 22 июл – РИА Новости. Двое оперуполномоченных отдела полиции Уфы подбросили наркотики женщине, невиновной в сбыте запрещенных веществ, чтобы улучшить показатели своей работы и продвинуться по службе, возбуждено несколько уголовных дел, сообщает СУСК РФ по Башкирии.Уточняется, что уголовные дела по статьям УК РФ "превышение должностных полномочий", "фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности" и "незаконный сбыт наркотических средств" следователи возбудили по материалам управления ФСБ России по Башкирии в отношении двоих оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков управления МВД России по Уфе.По версии следствия, полицейские для искусственного завышения показателей своей работы, сохранения своего должностного положения и продвижения по службе, под видом проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали жительницу Уфы по подозрению в незаконном хранении наркотических средств, которая была непричастна к совершению указанного преступления, о чем оперуполномоченным было известно."После чего, доставив задержанную в отдел полиции, под угрозой привлечения ее к уголовной ответственности и последующего заключения ее под стражу, подозреваемые потребовали от нее положить к себе в сумку переданный ими пакетик с наркотическим средством, который впоследствии был у нее изъят в присутствии понятых при личном досмотре. В последующем, на основании сфальсифицированных результатов оперативно-разыскной деятельности в отношении женщины было возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.Отмечается, что преступление было выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления ФСБ России по Республике Башкортостан."В настоящее время с подозреваемыми проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также проверку на причастность иных лиц к их совершению. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения", - сообщает СУСК РФ по Башкирии.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, республика башкортостан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), уфа, происшествия
В Уфе двоих полицейских заподозрили в подбросе наркотиков
В Уфе двоих полицейских заподозрили в подбросе наркотиков
УФА, 22 июл – РИА Новости.
Двое оперуполномоченных отдела полиции Уфы
подбросили наркотики женщине, невиновной в сбыте запрещенных веществ, чтобы улучшить показатели своей работы и продвинуться по службе, возбуждено несколько уголовных дел, сообщает СУСК РФ по Башкирии.
Уточняется, что уголовные дела по статьям УК РФ "превышение должностных полномочий", "фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности" и "незаконный сбыт наркотических средств" следователи возбудили по материалам управления ФСБ России
по Башкирии в отношении двоих оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков управления МВД России по Уфе.
По версии следствия, полицейские для искусственного завышения показателей своей работы, сохранения своего должностного положения и продвижения по службе, под видом проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали жительницу Уфы по подозрению в незаконном хранении наркотических средств, которая была непричастна к совершению указанного преступления, о чем оперуполномоченным было известно.
"После чего, доставив задержанную в отдел полиции, под угрозой привлечения ее к уголовной ответственности и последующего заключения ее под стражу, подозреваемые потребовали от нее положить к себе в сумку переданный ими пакетик с наркотическим средством, который впоследствии был у нее изъят в присутствии понятых при личном досмотре. В последующем, на основании сфальсифицированных результатов оперативно-разыскной деятельности в отношении женщины было возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
Отмечается, что преступление было выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления ФСБ России по Республике Башкортостан
.
"В настоящее время с подозреваемыми проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также проверку на причастность иных лиц к их совершению. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения", - сообщает СУСК РФ по Башкирии.