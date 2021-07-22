https://ria.ru/20210722/ubiytsa-1742307395.html

На Сахалине убийца восьмилетней девочки получил пожизненный тюремный срок

На Сахалине убийца восьмилетней девочки получил пожизненный тюремный срок - РИА Новости, 22.07.2021

На Сахалине убийца восьмилетней девочки получил пожизненный тюремный срок

Сахалинский областной суд приговорил к пожизненному заключению Игоря Дворникова, который похитил, изнасиловал и убил восьмилетнюю девочку, его жена, также... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T04:21

2021-07-22T04:21

2021-07-22T04:40

россия

южно-сахалинск

сахалинская область

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 июл – РИА Новости. Сахалинский областной суд приговорил к пожизненному заключению Игоря Дворникова, который похитил, изнасиловал и убил восьмилетнюю девочку, его жена, также признанная виновной, отправится в колонию на 15 лет, сообщила РИА Новости пресс-секретарь региональной прокуратуры Тамара Журавская в четверг.Журавская пояснила, что Дворников признан виновным по ч. 2 ст. 105 (убийство трех лиц), ч. 2 ст.126 (похищение человека), по двум эпизодам по ч. 4 ст. 131 (изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста), ч. 2 ст. 135 (развратные действия), ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).В суде также было доказано, что осужденный в 2011 году убил гражданина КНР и неустановленную женщину, а в 2018 году совершил изнасилование и развратные действия в отношении другой несовершеннолетней.Супруга Дворникова осуждена по ч. 2 ст. 126 (похищение человека) и за подстрекательство в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 131 (изнасилование), ч. 4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера), ч. 2 ст. 105 (убийство)."Суд установил, что 6 июля 2020 года восьмилетняя девочка села в автомобиль под управлением подсудимого, в котором также находилась его супруга. Пообещав доставить ребенка в пункт назначения, они, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, привезли в лес, где после подстрекательства супруги подсудимый, находясь в салоне автомашины, изнасиловал потерпевшую и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера", - сказала Журавская.Она добавила, что опасаясь разоблачения, мужчина убил несовершеннолетнюю и спрятал ее тело в лесу.Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20210721/ubiystvo-1742187701.html

https://ria.ru/20210721/les-1742147618.html

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россия, южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия