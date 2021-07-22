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https://ria.ru/20210722/turkmeniya-1742308630.html
В МИД рассказали о возможных контактах с Туркменией по Афганистану
В МИД рассказали о возможных контактах с Туркменией по Афганистану - РИА Новости, 22.07.2021
В МИД рассказали о возможных контактах с Туркменией по Афганистану
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко, говоря о возможных контактах России с Туркменистаном из-за обострения ситуации в Афганистане, заявил, что у Москвы с Ашхабадом... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T05:18
2021-07-22T05:18
россия
андрей руденко
доха
талибан
сша
в мире
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко, говоря о возможных контактах России с Туркменистаном из-за обострения ситуации в Афганистане, заявил, что у Москвы с Ашхабадом налажен доверительный диалог по безопасности, стороны контактируют по общим угрозам.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.В сентябре прошлого года в Катаре начались межафганские переговоры, однако почти за десять месяцев переговоров стороны даже не сумели согласовать повестку дня переговоров и не могут прийти к согласию по ключевым вопросам, в частности по прекращению огня между правительственными силами и талибами.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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россия, андрей руденко, доха, талибан, сша, в мире
05:18 22.07.2021
 
В МИД рассказали о возможных контактах с Туркменией по Афганистану

Замглавы МИД Руденко заявил о возможности контактов с Туркменией на фоне обострения в Афганистане

© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© Фото : МИД России
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко, говоря о возможных контактах России с Туркменистаном из-за обострения ситуации в Афганистане, заявил, что у Москвы с Ашхабадом налажен доверительный диалог по безопасности, стороны контактируют по общим угрозам.

"С Туркменистаном у нас также налажен доверительный диалог в области безопасности, в рамках которого представители компетентных ведомств обмениваются оценками в отношении общих угроз и вызовов", - сказал Руденко в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о том, ведутся ли контакты, в частности, с Туркменистаном на фоне ухудшения ситуации в Афганистане.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
В сентябре прошлого года в Катаре начались межафганские переговоры, однако почти за десять месяцев переговоров стороны даже не сумели согласовать повестку дня переговоров и не могут прийти к согласию по ключевым вопросам, в частности по прекращению огня между правительственными силами и талибами.
Таджикские пограничники на таджикско-афганской границе - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
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Россия поможет Таджикистану построить заставу на границе с Афганистаном
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
РоссияАндрей РуденкоДохаТалибанСШАВ мире
 
 
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