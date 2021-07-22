В МИД рассказали о возможных контактах с Туркменией по Афганистану
Замглавы МИД Руденко заявил о возможности контактов с Туркменией на фоне обострения в Афганистане
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко, говоря о возможных контактах России с Туркменистаном из-за обострения ситуации в Афганистане, заявил, что у Москвы с Ашхабадом налажен доверительный диалог по безопасности, стороны контактируют по общим угрозам.
"С Туркменистаном у нас также налажен доверительный диалог в области безопасности, в рамках которого представители компетентных ведомств обмениваются оценками в отношении общих угроз и вызовов", - сказал Руденко в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о том, ведутся ли контакты, в частности, с Туркменистаном на фоне ухудшения ситуации в Афганистане.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
В сентябре прошлого года в Катаре начались межафганские переговоры, однако почти за десять месяцев переговоров стороны даже не сумели согласовать повестку дня переговоров и не могут прийти к согласию по ключевым вопросам, в частности по прекращению огня между правительственными силами и талибами.
* Террористическая организация, запрещенная в России.