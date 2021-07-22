https://ria.ru/20210722/turkmeniya-1742308630.html

В МИД рассказали о возможных контактах с Туркменией по Афганистану

В МИД рассказали о возможных контактах с Туркменией по Афганистану - РИА Новости, 22.07.2021

В МИД рассказали о возможных контактах с Туркменией по Афганистану

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко, говоря о возможных контактах России с Туркменистаном из-за обострения ситуации в Афганистане, заявил, что у Москвы с Ашхабадом... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T05:18

2021-07-22T05:18

2021-07-22T05:18

россия

андрей руденко

доха

талибан

сша

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко, говоря о возможных контактах России с Туркменистаном из-за обострения ситуации в Афганистане, заявил, что у Москвы с Ашхабадом налажен доверительный диалог по безопасности, стороны контактируют по общим угрозам.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.В сентябре прошлого года в Катаре начались межафганские переговоры, однако почти за десять месяцев переговоров стороны даже не сумели согласовать повестку дня переговоров и не могут прийти к согласию по ключевым вопросам, в частности по прекращению огня между правительственными силами и талибами.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210722/zastava-1742305802.html

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россия, андрей руденко, доха, талибан, сша, в мире