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Восемь туристов попали под камнепад в Кабардино-Балкарии
Восемь туристов попали под камнепад в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 22.07.2021
Восемь туристов попали под камнепад в Кабардино-Балкарии
В Черекском районе Кабардино-Балкарии восемь туристов из Москвы попали под камнепад, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T21:59
2021-07-22T22:47
россия
ми-8
черекский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
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НАЛЬЧИК, 22 июл — РИА Новости. В Черекском районе Кабардино-Балкарии восемь туристов из Москвы попали под камнепад, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.Информация об инциденте поступила в ведомство в 21:00 мск. На поиски отправились 17 спасателей из Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС и трое из отряда "Лидер". Им удалось обнаружить группу."Гора Куру, &lt;...&gt; четыре травмированы, четыре нет", — заявили РИА Новости в экстренных службах.Туристов эвакуируют.
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россия, ми-8, черекский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия
21:59 22.07.2021 (обновлено: 22:47 22.07.2021)
 
Восемь туристов попали под камнепад в Кабардино-Балкарии

Восемь туристов попали под камнепад в Кабардино-Балкарии

© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкПлато Иналсырт в Кабардино-Балкарии
Плато Иналсырт в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Антон Подгайко
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НАЛЬЧИК, 22 июл — РИА Новости. В Черекском районе Кабардино-Балкарии восемь туристов из Москвы попали под камнепад, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Информация об инциденте поступила в ведомство в 21:00 мск. На поиски отправились 17 спасателей из Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС и трое из отряда "Лидер". Им удалось обнаружить группу.
"Гора Куру, <...> четыре травмированы, четыре нет", — заявили РИА Новости в экстренных службах.
Туристов эвакуируют.
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РоссияМи-8Черекский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
 
 
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