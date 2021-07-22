https://ria.ru/20210722/turisty-1742447637.html

Восемь туристов попали под камнепад в Кабардино-Балкарии

Восемь туристов попали под камнепад в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 22.07.2021

Восемь туристов попали под камнепад в Кабардино-Балкарии

В Черекском районе Кабардино-Балкарии восемь туристов из Москвы попали под камнепад, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T21:59

2021-07-22T21:59

2021-07-22T22:47

россия

ми-8

черекский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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НАЛЬЧИК, 22 июл — РИА Новости. В Черекском районе Кабардино-Балкарии восемь туристов из Москвы попали под камнепад, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.Информация об инциденте поступила в ведомство в 21:00 мск. На поиски отправились 17 спасателей из Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС и трое из отряда "Лидер". Им удалось обнаружить группу."Гора Куру, <...> четыре травмированы, четыре нет", — заявили РИА Новости в экстренных службах.Туристов эвакуируют.

https://realty.ria.ru/20210722/dom-1742389995.html

россия

черекский район

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ми-8, черекский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия