https://ria.ru/20210722/tseny-1742339528.html

Минпромторг ответил на сообщения о росте цен на одежду и обувь

Минпромторг ответил на сообщения о росте цен на одежду и обувь - РИА Новости, 22.07.2021

Минпромторг ответил на сообщения о росте цен на одежду и обувь

Одежда и обувь в рознице в сезон традиционно дорожает, в этом году рост цен останется в пределах средних значений, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T11:23

2021-07-22T11:23

2021-07-22T11:23

россия

цены

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

одежда

общество

экономика

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Одежда и обувь в рознице в сезон традиционно дорожает, в этом году рост цен останется в пределах средних значений, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.Издание РБК сообщило в четверг со ссылкой на ритейлеров, что в новом осенне-зимнем сезоне одежда и обувь могут подорожать минимум на 10% в связи с ростом цен на на перевозку и сырье."Что касается основных факторов, то рост стоимости действительно связан с повышением цен на перевозку из Китая и увеличением стоимости сырья для производства одежды - как полиэфирного волокна, так и хлопка и вискозы, - на мировых рынках", - пояснили в пресс-службе, отметив, что основной импорт одежды идёт из Юго-Восточной Азии, а фрахт по сравнению с прошлым годом увеличился почти в пять раз.Рост стоимости фрахта в министерстве объясняют разрывом мировых логистических цепочек в период коронавирусного локдауна и некоторыми последствиями инцидента с контейнеровозом Ever Given. В пресс-службе подчеркнули, что министерство постоянно следит за ситуацией и отслеживает факторы риска.Там также отметили, что отечественные производители не предполагают существенного роста стоимости производства одежды: увеличение может составить 3-5%, что также частично связано с удорожанием фрахта по доставке ткани и фурнитуры, ростом коммунальных платежей. Но при этом у отечественных швейников есть возможности для замещения импортной продукции собственными товарами, особенно в курточно-плащевом сегменте, добавили в министерстве.

https://ria.ru/20210721/produkty-1742277821.html

https://ria.ru/20210721/tseny-1742257494.html

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россия, цены, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), одежда, общество, экономика