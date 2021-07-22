https://ria.ru/20210722/tseny-1742319488.html

РБК: ретейлеры предупредили о подорожании одежды и обуви

РБК: ретейлеры предупредили о подорожании одежды и обуви - РИА Новости, 22.07.2021

РБК: ретейлеры предупредили о подорожании одежды и обуви

Цены на одежду и обувь в России с января могут вырасти на 20%, пишет РБК. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T09:22

2021-07-22T09:22

2021-07-22T11:27

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

экономика

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Цены на одежду и обувь в России с января могут вырасти на 20%, пишет РБК.По словам президента розничной сети Baon Ильи Ярошенко, уже осенью коллекции нового сезона будут стоить дороже на 10-15%. При этом владелец компании "Глория Джинс" Владимир Мельников спрогнозировал рост стоимости на 18-20% в начале 2022 года.Как уточняют ретейлеры, пандемия коронавируса и проблемы в работе китайских портов привели к дополнительным расходам на грузоперевозки. Кроме того, значительно подорожал хлопок и синтетическое волокно — эластан.Некоторые участники рынка связали грядущий рост цен и с ослаблением курса рубля. Инвестировать в магазины приходится еще больше из-за рекордного повышения стоимости стройматериалов, в частности дерева и металла.Еще в марте СМИ сообщили, что к началу летнего сезона в России цены на одежду, обувь и аксессуары могут измениться. Это, опять же, объясняли ростом стоимости материалов (в том числе хлопка на 30–35%) с начала года, издержками на логистику и расходами на увеличение фонда оплаты труда. При этом в Минпромторге не согласились, что удорожание хлопка скажется на ценах на одежду, поскольку на ткань приходится около 20% стоимости изделий и сегодня на рынке в основном представлена продукция, не содержащая 100%-ный хлопок.

https://ria.ru/20210721/benzin-1742213531.html

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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество, экономика