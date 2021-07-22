https://ria.ru/20210722/tsentr-1742345884.html

Центр досуга и творчества с роботом-библиотекарем откроют в Югре

Центр досуга и творчества с роботом-библиотекарем откроют в Югре - РИА Новости, 22.07.2021

Центр досуга и творчества с роботом-библиотекарем откроют в Югре

Крупный центр досуга и творчества, в котором будет работать робот-библиотекарь, откроется к концу года в небольшом поселке Барсово в Сургутском районе ХМАО,... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T11:52

2021-07-22T11:52

2021-07-22T12:49

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Крупный центр досуга и творчества, в котором будет работать робот-библиотекарь, откроется к концу года в небольшом поселке Барсово в Сургутском районе ХМАО, сообщили в пресс-службе районной администрации.Здание для центра площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров было выкуплено муниципалитетом за 44,1 миллиона рублей. Сейчас в нем запланирован ремонт помещений с перепланировкой первого этажа, а также ремонт сетей электроснабжения и инженерных сетей. Ориентировочный срок окончания работ – 25 декабря, также к концу года запланировано открытие центра, уточнили в администрации.Помимо этого, глава района Андрей Трубецкой предложил кроме основных трех этажей использовать и подвальное помещение здания, в котором при соблюдении санитарных правил может расположиться технопарк."Нам, конечно, придется вложить деньги в ремонт. И это, по нашим планам, должно стать самым большим центром досуга и творчества на территории Сургутского района. Там будет и технопарк детский, и школа искусств. И библиотека переедет, и музыкальная школа переедет, то есть в школе прибавится образовательных помещений для образовательного процесса, а детвора получит достойные классы для занятий творчеством", - приводятся в сообщении слова главы района.По данным властей, на первом этаже центра будут располагаться зоны коворкинга, чтения, индивидуальной и групповой работы, киноклуб и библиотека с фондом комиксов и графического романа. Отдельно будет обустроен зал для детей до 14 лет с пространствами для игр, чтения и общения, а также зоной для обучения и развития, в которой посетителям будет помогать робот-библиотекарь.Два верхних этажа займет Барсовская детская школа искусств, в которой помимо классических направлений будут обучать компьютерной анимации, скечингу на графическом планшете, музыкальной импровизации, написанию фонограмм и обработке звука, уточнили в администрации.

https://ria.ru/20210625/festival-1738666500.html

https://ria.ru/20210706/investitsii-1740172351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ханты-мансийский автономный округ, сургутский район, общество