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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
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Центр досуга и творчества с роботом-библиотекарем откроют в Югре
Центр досуга и творчества с роботом-библиотекарем откроют в Югре - РИА Новости, 22.07.2021
Центр досуга и творчества с роботом-библиотекарем откроют в Югре
Крупный центр досуга и творчества, в котором будет работать робот-библиотекарь, откроется к концу года в небольшом поселке Барсово в Сургутском районе ХМАО,... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T11:52
2021-07-22T12:49
ханты-мансийский автономный округ
россия
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Крупный центр досуга и творчества, в котором будет работать робот-библиотекарь, откроется к концу года в небольшом поселке Барсово в Сургутском районе ХМАО, сообщили в пресс-службе районной администрации.Здание для центра площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров было выкуплено муниципалитетом за 44,1 миллиона рублей. Сейчас в нем запланирован ремонт помещений с перепланировкой первого этажа, а также ремонт сетей электроснабжения и инженерных сетей. Ориентировочный срок окончания работ – 25 декабря, также к концу года запланировано открытие центра, уточнили в администрации.Помимо этого, глава района Андрей Трубецкой предложил кроме основных трех этажей использовать и подвальное помещение здания, в котором при соблюдении санитарных правил может расположиться технопарк."Нам, конечно, придется вложить деньги в ремонт. И это, по нашим планам, должно стать самым большим центром досуга и творчества на территории Сургутского района. Там будет и технопарк детский, и школа искусств. И библиотека переедет, и музыкальная школа переедет, то есть в школе прибавится образовательных помещений для образовательного процесса, а детвора получит достойные классы для занятий творчеством", - приводятся в сообщении слова главы района.По данным властей, на первом этаже центра будут располагаться зоны коворкинга, чтения, индивидуальной и групповой работы, киноклуб и библиотека с фондом комиксов и графического романа. Отдельно будет обустроен зал для детей до 14 лет с пространствами для игр, чтения и общения, а также зоной для обучения и развития, в которой посетителям будет помогать робот-библиотекарь.Два верхних этажа займет Барсовская детская школа искусств, в которой помимо классических направлений будут обучать компьютерной анимации, скечингу на графическом планшете, музыкальной импровизации, написанию фонограмм и обработке звука, уточнили в администрации.
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россия, ханты-мансийский автономный округ, сургутский район, общество
11:52 22.07.2021 (обновлено: 12:49 22.07.2021)
 
Центр досуга и творчества с роботом-библиотекарем откроют в Югре

Центр досуга и творчества с роботом-библиотекарем откроется к концу года в поселке Барсово в ХМАО

© РИА Новости / Евгений СамаринКнижные полки в библиотеке
Книжные полки в библиотеке - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Евгений Самарин
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Крупный центр досуга и творчества, в котором будет работать робот-библиотекарь, откроется к концу года в небольшом поселке Барсово в Сургутском районе ХМАО, сообщили в пресс-службе районной администрации.
Здание для центра площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров было выкуплено муниципалитетом за 44,1 миллиона рублей. Сейчас в нем запланирован ремонт помещений с перепланировкой первого этажа, а также ремонт сетей электроснабжения и инженерных сетей. Ориентировочный срок окончания работ – 25 декабря, также к концу года запланировано открытие центра, уточнили в администрации.
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Помимо этого, глава района Андрей Трубецкой предложил кроме основных трех этажей использовать и подвальное помещение здания, в котором при соблюдении санитарных правил может расположиться технопарк.
"Нам, конечно, придется вложить деньги в ремонт. И это, по нашим планам, должно стать самым большим центром досуга и творчества на территории Сургутского района. Там будет и технопарк детский, и школа искусств. И библиотека переедет, и музыкальная школа переедет, то есть в школе прибавится образовательных помещений для образовательного процесса, а детвора получит достойные классы для занятий творчеством", - приводятся в сообщении слова главы района.
По данным властей, на первом этаже центра будут располагаться зоны коворкинга, чтения, индивидуальной и групповой работы, киноклуб и библиотека с фондом комиксов и графического романа. Отдельно будет обустроен зал для детей до 14 лет с пространствами для игр, чтения и общения, а также зоной для обучения и развития, в которой посетителям будет помогать робот-библиотекарь.
Два верхних этажа займет Барсовская детская школа искусств, в которой помимо классических направлений будут обучать компьютерной анимации, скечингу на графическом планшете, музыкальной импровизации, написанию фонограмм и обработке звука, уточнили в администрации.
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