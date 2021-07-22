18:36 22.07.2021 (обновлено: 01:03 23.07.2021)
"Газпром" ответил на вопрос о транзите газа через Украину после 2024 года
Глава "Газпрома" Миллер: транзит газа через Украину будет зависеть от экономической целесообразности
© AP Photo / Pavlo PalamarchukРабочие на украинской ГКС Воловец на западе Украины
© AP Photo / Pavlo Palamarchuk
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. "Газпром" готов продолжить транзит газа через Украину после 2024 года исходя из экономической целесообразности и состояния ГТС, заявил председатель совета директоров компании Алексей Миллер.
Более того, он добавил, что в случае необходимости российская сторона может увеличить поставки.
"Вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Для объемов новых закупок российского газа по украинскому маршруту суммарно выше текущих транзитных обязательств "Газпром" готов даже увеличить объемы транзита через Украину", — сказал он.
При этом Миллер подчеркнул, что компания считает участие Германии в обсуждении этой темы полностью обоснованным в свете обозначенных планов по декарбонизации европейской экономики. Он добавил, что с этой точки зрения новый проект куда лучше соответствует требованиям Брюсселя.
"(Маршрут поставок через "Северный поток — 2". — Прим. ред.) почти на две тысячи километров меньше до территории Германии, чем через газотранспортную систему Украины. И соблюдение всех необходимых современных экологических требований. Так, выбросы СО2 через "Северный поток — 2" в 5,6 раза ниже, в том числе за счет уменьшения количества компрессорных станций, чем для украинского маршрута", — отметил он.
Накануне Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление о "Северном потоке — 2". В документе отмечается, что для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение поставок сырья из России через Украину после 2024 года. Кроме того, Германия обязалась добиваться введения санкций против России, если Кремль будет использовать энергетический экспорт "как оружие".
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии по дну Балтийского моря. Морская часть первой нитки "Северного потока — 2" технически завершена.
Вашингтон в связи с этим четыре раза вводил санкции, но строительство вышло на финальную стадию и должно завершиться до конца лета.