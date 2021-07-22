https://ria.ru/20210722/tranzit-1742424971.html

"Газпром" ответил на вопрос о транзите газа через Украину после 2024 года

"Газпром" ответил на вопрос о транзите газа через Украину после 2024 года - РИА Новости, 23.07.2021

"Газпром" ответил на вопрос о транзите газа через Украину после 2024 года

"Газпром" готов продолжить транзит газа через Украину после 2024 года исходя из экономической целесообразности и состояния ГТС, заявил председатель совета... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-22T18:36

2021-07-22T18:36

2021-07-23T01:03

россия

алексей миллер

газпром

украина

в мире

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. "Газпром" готов продолжить транзит газа через Украину после 2024 года исходя из экономической целесообразности и состояния ГТС, заявил председатель совета директоров компании Алексей Миллер.Более того, он добавил, что в случае необходимости российская сторона может увеличить поставки."Вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Для объемов новых закупок российского газа по украинскому маршруту суммарно выше текущих транзитных обязательств "Газпром" готов даже увеличить объемы транзита через Украину", — сказал он.При этом Миллер подчеркнул, что компания считает участие Германии в обсуждении этой темы полностью обоснованным в свете обозначенных планов по декарбонизации европейской экономики. Он добавил, что с этой точки зрения новый проект куда лучше соответствует требованиям Брюсселя."(Маршрут поставок через "Северный поток — 2". — Прим. ред.) почти на две тысячи километров меньше до территории Германии, чем через газотранспортную систему Украины. И соблюдение всех необходимых современных экологических требований. Так, выбросы СО2 через "Северный поток — 2" в 5,6 раза ниже, в том числе за счет уменьшения количества компрессорных станций, чем для украинского маршрута", — отметил он.Накануне Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление о "Северном потоке — 2". В документе отмечается, что для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение поставок сырья из России через Украину после 2024 года. Кроме того, Германия обязалась добиваться введения санкций против России, если Кремль будет использовать энергетический экспорт "как оружие"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии по дну Балтийского моря. Морская часть первой нитки "Северного потока — 2" технически завершена. Против магистрали активно выступают США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европе, а также Украина, Польша и страны Балтии, называющие проект "политическим".Вашингтон в связи с этим четыре раза вводил санкции, но строительство вышло на финальную стадию и должно завершиться до конца лета.

https://ria.ru/20210722/politika-1742267359.html

https://ria.ru/20210722/milliardy-1742386573.html

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-07-22T18:36 true PT1M44S

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россия, алексей миллер, газпром, украина, в мире