https://ria.ru/20210722/tranzit-1742370558.html

В Кремле оценили возможность продления транзита газа через Украину

В Кремле оценили возможность продления транзита газа через Украину - РИА Новости, 22.07.2021

В Кремле оценили возможность продления транзита газа через Украину

Россия готова обсуждать продление транзита газа через Украину после 2024 года, это исключительно вопрос экономической целесообразности, но в тексте заявления... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T13:46

2021-07-22T13:46

2021-07-22T18:05

россия

дмитрий песков

германия

сша

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/152183/87/1521838784_1:0:5046:2838_1920x0_80_0_0_034f668f0a360f24d9d804775dec7141.jpg

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Россия готова обсуждать продление транзита газа через Украину после 2024 года, это исключительно вопрос экономической целесообразности, но в тексте заявления ФРГ и США по этому вопросу складывается эффект "без меня меня женили", заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков."Также в этой бумаге идет речь о том, что Германия будет использовать все доступные рычаги влияния для способствования продлению на срок до десяти лет соглашения о транзите газа между Россией и Украиной. Здесь, конечно, все-таки никак не упоминается Российская Федерация. Ведь это соглашение может продлеваться между Украиной и Российской Федерацией, поэтому слегка такой эффект — я не знаю, как это перевести на другие языки, но по-русски это "без меня меня женили", — сказал он журналистам.Песков напомнил, что президент России неоднократно говорил о готовности России обсуждать продление договора о транзите газа через Украину и после 2024 года."Это <...> исключительно вопрос экономической целесообразности и рентабельности. В этом плане, конечно, мы бы хотели, предпочли бы увидеть также в этом совместном заявлении и пассы Украине о том, что Украина должна проявлять ответственную позицию в плане обеспечения экономически целесообразных условий для продолжения такого транзита. К сожалению, мы не видим такого месседжа для Украины", — отметил Песков.

https://ria.ru/20210722/politika-1742267359.html

россия

германия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, германия, сша, украина, в мире