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В Кремле оценили возможность продления транзита газа через Украину
В Кремле оценили возможность продления транзита газа через Украину - РИА Новости, 22.07.2021
В Кремле оценили возможность продления транзита газа через Украину
Россия готова обсуждать продление транзита газа через Украину после 2024 года, это исключительно вопрос экономической целесообразности, но в тексте заявления... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T13:46
2021-07-22T18:05
россия
дмитрий песков
германия
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Россия готова обсуждать продление транзита газа через Украину после 2024 года, это исключительно вопрос экономической целесообразности, но в тексте заявления ФРГ и США по этому вопросу складывается эффект "без меня меня женили", заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков."Также в этой бумаге идет речь о том, что Германия будет использовать все доступные рычаги влияния для способствования продлению на срок до десяти лет соглашения о транзите газа между Россией и Украиной. Здесь, конечно, все-таки никак не упоминается Российская Федерация. Ведь это соглашение может продлеваться между Украиной и Российской Федерацией, поэтому слегка такой эффект — я не знаю, как это перевести на другие языки, но по-русски это "без меня меня женили", — сказал он журналистам.Песков напомнил, что президент России неоднократно говорил о готовности России обсуждать продление договора о транзите газа через Украину и после 2024 года."Это &lt;...&gt; исключительно вопрос экономической целесообразности и рентабельности. В этом плане, конечно, мы бы хотели, предпочли бы увидеть также в этом совместном заявлении и пассы Украине о том, что Украина должна проявлять ответственную позицию в плане обеспечения экономически целесообразных условий для продолжения такого транзита. К сожалению, мы не видим такого месседжа для Украины", — отметил Песков.
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россия, дмитрий песков, германия, сша, украина, в мире
13:46 22.07.2021 (обновлено: 18:05 22.07.2021)
 
В Кремле оценили возможность продления транзита газа через Украину

Пресс-секретарь Путина Песков: Россия готова обсуждать продление транзита газа через Украину

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Россия готова обсуждать продление транзита газа через Украину после 2024 года, это исключительно вопрос экономической целесообразности, но в тексте заявления ФРГ и США по этому вопросу складывается эффект "без меня меня женили", заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
"Также в этой бумаге идет речь о том, что Германия будет использовать все доступные рычаги влияния для способствования продлению на срок до десяти лет соглашения о транзите газа между Россией и Украиной. Здесь, конечно, все-таки никак не упоминается Российская Федерация. Ведь это соглашение может продлеваться между Украиной и Российской Федерацией, поэтому слегка такой эффект — я не знаю, как это перевести на другие языки, но по-русски это "без меня меня женили", — сказал он журналистам.
Песков напомнил, что президент России неоднократно говорил о готовности России обсуждать продление договора о транзите газа через Украину и после 2024 года.
"Это <...> исключительно вопрос экономической целесообразности и рентабельности. В этом плане, конечно, мы бы хотели, предпочли бы увидеть также в этом совместном заявлении и пассы Украине о том, что Украина должна проявлять ответственную позицию в плане обеспечения экономически целесообразных условий для продолжения такого транзита. К сожалению, мы не видим такого месседжа для Украины", — отметил Песков.
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