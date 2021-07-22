https://ria.ru/20210722/tranzit-1742368572.html
Еврокомиссия назвала Украину надежным партнером по транзиту газа
Еврокомиссия назвала Украину надежным партнером по транзиту газа - РИА Новости, 22.07.2021
Еврокомиссия назвала Украину надежным партнером по транзиту газа
Еврокомиссия готова поддержать дискуссии о пролонгации договора о транзите российского газа через Украину в Евросоюз после 2024 года, сказал представитель... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T13:36
2021-07-22T13:36
2021-07-22T14:14
мария князева
дмитрий кулеба
евросоюз
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еврокомиссия
германия
сша
украина
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БРЮССЕЛЬ, 22 июл - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия готова поддержать дискуссии о пролонгации договора о транзите российского газа через Украину в Евросоюз после 2024 года, сказал представитель пресс-службы ЕК Тим Макфи на брифинге."Украина - надежная транзитная страна. ЕС способствовал (заключению - ред.) нынешнего транзитного соглашения, которое продлится до 2024 года. Мы готовы способствовать дискуссии о пролонгации этого соглашения", - заявил он.При этом отмечается, что ЕС в целом хочет ощутимо сократить использование ископаемых видов топлива, включая газ, и наращивать потребление возобновляемой энергии, а к 2050 году стать климатически нейтральным регионом."ЕК приняла к сведению заявление правительств Германии и США", - заявил он.Украина в соответствии со статьей 274 соглашения об ассоциации с ЕС официально инициирует консультации с Еврокомиссией и ФРГ по "Северному потоку 2", который, как утверждалось, угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза ЕС. МИД уже направил соответствующие ноты в Брюссель и Берлин. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба."Что касается соглашения об ассоциации, мы пока не получали официального запроса. Но мы приняли к сведению сделанные заявления", - сказал представитель пресс-службы ЕК Тим Макфи на брифинге."Мы готовы обсудить эти вопросы с Украиной", - добавила пресс-секретарь Дана Спинан на том же брифинге.
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мария князева, дмитрий кулеба, евросоюз, россия, северный поток — 2, еврокомиссия, германия, сша, украина, в мире
13:36 22.07.2021 (обновлено: 14:14 22.07.2021)
Еврокомиссия назвала Украину надежным партнером по транзиту газа
ЕК в связи со сделкой по "Северному потоку — 2" назвала Украину надежным партнером по транзиту газа
БРЮССЕЛЬ, 22 июл - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия
готова поддержать дискуссии о пролонгации договора о транзите российского газа через Украину
в Евросоюз
после 2024 года, сказал представитель пресс-службы ЕК Тим Макфи на брифинге.
"Украина - надежная транзитная страна. ЕС способствовал (заключению - ред.) нынешнего транзитного соглашения, которое продлится до 2024 года. Мы готовы способствовать дискуссии о пролонгации этого соглашения", - заявил он.
При этом отмечается, что ЕС в целом хочет ощутимо сократить использование ископаемых видов топлива, включая газ, и наращивать потребление возобновляемой энергии, а к 2050 году стать климатически нейтральным регионом.
"Мы активно работаем с Украиной для поддержки ее перехода к более чистым энергетическим источникам, таким как солнце и ветер", - добавил Макфи.
"ЕК приняла к сведению заявление правительств Германии и США", - заявил он.
Украина в соответствии со статьей 274 соглашения об ассоциации с ЕС официально инициирует консультации с Еврокомиссией и ФРГ
по "Северному потоку 2
", который, как утверждалось, угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза ЕС. МИД уже направил соответствующие ноты в Брюссель
и Берлин
. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
.
"Что касается соглашения об ассоциации, мы пока не получали официального запроса. Но мы приняли к сведению сделанные заявления", - сказал представитель пресс-службы ЕК Тим Макфи на брифинге.
"Мы готовы обсудить эти вопросы с Украиной", - добавила пресс-секретарь Дана Спинан на том же брифинге.