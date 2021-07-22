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В Москве задержали подозреваемого в сбыте поддельных тестов на COVID-19
В Москве задержали подозреваемого в сбыте поддельных тестов на COVID-19 - РИА Новости, 22.07.2021
В Москве задержали подозреваемого в сбыте поддельных тестов на COVID-19
Московские оперативники задержали мужчину, подозреваемого в сбыте 400 упаковок фальсифицированных экспресс-тестов на коронавирус, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T14:53
2021-07-22T14:53
коронавирус в россии
гумвд
москва
происшествия
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Московские оперативники задержали мужчину, подозреваемого в сбыте 400 упаковок фальсифицированных экспресс-тестов на коронавирус, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.Полицейские, отмечается в релизе, "задержали мужчину, который в рамках оперативного эксперимента передал им 400 упаковок фальсифицированных экспресс-тестов на антитела к новой коронавирусной инфекции общей стоимостью в 160 тысяч рублей".Злоумышленник пояснил, что купил их на одном из "известных сайтов" и перепродавал их по более высокой цене через интернет, стоимость упаковки варьировалась от 400 до 700 рублей. Изъятые тесты не зарегистрированы на территории РФ."В отношении 23-летнего жителя столицы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 238.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок", - говорится в пресс-релизе ГУМВД.
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коронавирус в россии, гумвд, москва, происшествия
14:53 22.07.2021
 
В Москве задержали подозреваемого в сбыте поддельных тестов на COVID-19

Полиция Москвы задержала мужчину, подозреваемого в сбыте поддельных экспресс-тестов на коронавирус

© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в суде
Сотрудник полиции в суде
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Московские оперативники задержали мужчину, подозреваемого в сбыте 400 упаковок фальсифицированных экспресс-тестов на коронавирус, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.
Полицейские, отмечается в релизе, "задержали мужчину, который в рамках оперативного эксперимента передал им 400 упаковок фальсифицированных экспресс-тестов на антитела к новой коронавирусной инфекции общей стоимостью в 160 тысяч рублей".
Злоумышленник пояснил, что купил их на одном из "известных сайтов" и перепродавал их по более высокой цене через интернет, стоимость упаковки варьировалась от 400 до 700 рублей. Изъятые тесты не зарегистрированы на территории РФ.
"В отношении 23-летнего жителя столицы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 238.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок", - говорится в пресс-релизе ГУМВД.
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