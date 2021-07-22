https://ria.ru/20210722/testy-1742383255.html

В Москве задержали подозреваемого в сбыте поддельных тестов на COVID-19

В Москве задержали подозреваемого в сбыте поддельных тестов на COVID-19 - РИА Новости, 22.07.2021

В Москве задержали подозреваемого в сбыте поддельных тестов на COVID-19

Московские оперативники задержали мужчину, подозреваемого в сбыте 400 упаковок фальсифицированных экспресс-тестов на коронавирус, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T14:53

2021-07-22T14:53

2021-07-22T14:53

коронавирус в россии

гумвд

москва

происшествия

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Московские оперативники задержали мужчину, подозреваемого в сбыте 400 упаковок фальсифицированных экспресс-тестов на коронавирус, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.Полицейские, отмечается в релизе, "задержали мужчину, который в рамках оперативного эксперимента передал им 400 упаковок фальсифицированных экспресс-тестов на антитела к новой коронавирусной инфекции общей стоимостью в 160 тысяч рублей".Злоумышленник пояснил, что купил их на одном из "известных сайтов" и перепродавал их по более высокой цене через интернет, стоимость упаковки варьировалась от 400 до 700 рублей. Изъятые тесты не зарегистрированы на территории РФ."В отношении 23-летнего жителя столицы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 238.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок", - говорится в пресс-релизе ГУМВД.

https://ria.ru/20210717/sertifikat-1741630065.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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