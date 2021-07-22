https://ria.ru/20210722/test-1742384980.html

ФМБА разработало новую тест-систему для актуальных штаммов коронавируса

ФМБА разработало новую тест-систему для актуальных штаммов коронавируса - РИА Новости, 22.07.2021

ФМБА разработало новую тест-систему для актуальных штаммов коронавируса

Ученые Федерального медико-биологического агентства создали новую тест-систему для выявления наиболее актуальных штаммов коронавируса — альфа, бета, гамма и... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T15:04

2021-07-22T15:04

2021-07-22T16:17

россия

вероника скворцова

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коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Ученые Федерального медико-биологического агентства создали новую тест-систему для выявления наиболее актуальных штаммов коронавируса — альфа, бета, гамма и дельта.Ее зарегистрировали накануне."Ученые Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровья Федерального медико-биологического агентства (ЦСП ФМБА) в кратчайшие сроки разработали уникальный и единственный в своем роде набор реагентов "АмплиТест SARS-CoV-2 VOC v.2" для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 генетических линий Alfa, Beta/Gamma и Delta на основе определения характерных для них мутаций в S-белке вируса методом полимеразной цепной реакции", — говорится в сообщении пресс-службы ФМБА.Там отметили, что систему уже внедрили в производство, она готова к серийному выпуску.Как заявила глава ФМБА Вероника Скворцова, тест-система может определить штамм, которым заражен пациент, в течение двух часов.В России за последние месяцы произошло быстрое распространение штамма дельта, который стал доминирующим. Так, в Московском регионе доля этой мутации уже превысила 99 процентов, отметили в ведомстве. Наряду с этим продолжают выявляться и другие генетические линии — британская, южноафриканская и бразильская, пояснили в пресс-службе.Индийский вариант (B.1.617) коронавируса выявили в октябре. Впоследствии выделили три подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 (дельта) и B.1.617.3. Они отличаются несколькими мутациями в спайковом белке, благодаря которому патоген проникает в организм.Дельта-штамм считается наиболее опасным и продолжает мутировать. Ученые уже отдельно изучают еще более агрессивную его разновидность — дельта-плюс.

https://ria.ru/20210221/test-1598460151.html

https://ria.ru/20210415/test-sistema-1728338543.html

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россия, вероника скворцова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество