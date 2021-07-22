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Подмосковная "скорая" перешла на цифровую телефонию
Подмосковная "скорая" перешла на цифровую телефонию - РИА Новости, 22.07.2021
Подмосковная "скорая" перешла на цифровую телефонию
Московская областная станция скорой медицинской помощи по поручению губернатора Андрея Воробьева перешла на цифровую телефонию, что позволит сократить время... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T11:33
2021-07-22T11:33
2021-07-22T11:33
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Московская областная станция скорой медицинской помощи по поручению губернатора Андрея Воробьева перешла на цифровую телефонию, что позволит сократить время ожидания ответа оператора, сообщает пресс-служба облправительства.К автоматической телефонной станции подключены все 43 диспетчерских пункта."В среднем за сутки на Московскую областную станцию скорой медицинской помощи поступает около 15 тысяч звонков. Переход на IP-телефонию позволит сократить время ожидания ответа оператора. Кроме того, не потеряется ни один звонок. Если диспетчер не ответит в течение 8 секунд, вызов автоматически будет переадресован на головную подстанцию скорой для назначения бригады", - приводятся в сообщении пояснения зампредправительства-министраздравоохранения области Светланы Стригунковой.Вызвать бригаду скорой помощи в Подмосковье можно по телефонам 112 или 103, а также через мобильное приложение "112 МО". В зависимости от тяжести состояния пациента диспетчер определит, какую бригаду направить - скорой или неотложной медицинской помощи.Также в этом году областной автопарк "скорой" пополнился 167 новыми автомобилями.
https://ria.ru/20210721/sertifikaty-1742243098.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости
. Московская областная станция скорой медицинской помощи по поручению губернатора Андрея Воробьева
перешла на цифровую телефонию, что позволит сократить время ожидания ответа оператора, сообщает пресс-служба облправительства.
К автоматической телефонной станции подключены все 43 диспетчерских пункта.
"В среднем за сутки на Московскую областную станцию скорой медицинской помощи поступает около 15 тысяч звонков. Переход на IP-телефонию позволит сократить время ожидания ответа оператора. Кроме того, не потеряется ни один звонок. Если диспетчер не ответит в течение 8 секунд, вызов автоматически будет переадресован на головную подстанцию скорой для назначения бригады", - приводятся в сообщении пояснения зампредправительства-министраздравоохранения области Светланы Стригунковой.
Вызвать бригаду скорой помощи в Подмосковье можно по телефонам 112 или 103, а также через мобильное приложение "112 МО". В зависимости от тяжести состояния пациента диспетчер определит, какую бригаду направить - скорой или неотложной медицинской помощи.
Также в этом году областной автопарк "скорой" пополнился 167 новыми автомобилями.