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На месте крушения Ан-26 на Камчатке нашли еще два фрагмента тел погибших
На месте крушения Ан-26 на Камчатке нашли еще два фрагмента тел погибших - РИА Новости, 22.07.2021
На месте крушения Ан-26 на Камчатке нашли еще два фрагмента тел погибших
Спасатели обнаружили за минувшие сутки на месте катастрофы самолета Ан-26 на Камчатке еще два фрагмента тел погибших, всего с начала поисков найдено 265... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T12:12
2021-07-22T12:12
2021-07-22T12:12
крушение ан-26 на камчатке
ан-26
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Спасатели обнаружили за минувшие сутки на месте катастрофы самолета Ан-26 на Камчатке еще два фрагмента тел погибших, всего с начала поисков найдено 265 неопознанных фрагмента и 22 тела, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В течение суток наземной группой обследовано 12 километров прибрежной полосы, обнаружены два фрагмента человеческих тел - всего 265 фрагментов и 22 тела", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что водолазы не применялись из-за плохих погодных условий. С начала поисков они обследовали почти 9,5 квадратных километров акватории.Собеседник агентства напомнил, что 13 июля для проведения молекулярно-генетических исследований в ФГБУ "Российский центр судебно-медицинской экспертизы" Москвы доставили 270 биоматериалов погибших.На месте катастрофы воздушного судна продолжают работать 15 человек и шесть единиц техники.Самолет Ан-26, принадлежащий "Камчатскому авиапредприятию", потерпел крушение 6 июля при выполнении рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана. На борту были 28 человек, все они погибли.
https://ria.ru/20210710/aviakatastrofa-1740717493.html
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крушение ан-26 на камчатке, ан-26, палана, москва, петропавловск-камчатский, происшествия
На месте крушения Ан-26 на Камчатке нашли еще два фрагмента тел погибших
Спасатели нашли на месте крушения Ан-26 на Камчатке еще два фрагмента тел погибших
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
Спасатели обнаружили за минувшие сутки на месте катастрофы самолета Ан-26
на Камчатке еще два фрагмента тел погибших, всего с начала поисков найдено 265 неопознанных фрагмента и 22 тела, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В течение суток наземной группой обследовано 12 километров прибрежной полосы, обнаружены два фрагмента человеческих тел - всего 265 фрагментов и 22 тела", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что водолазы не применялись из-за плохих погодных условий. С начала поисков они обследовали почти 9,5 квадратных километров акватории.
Собеседник агентства напомнил, что 13 июля для проведения молекулярно-генетических исследований в ФГБУ "Российский центр судебно-медицинской экспертизы" Москвы доставили 270 биоматериалов погибших.
На месте катастрофы воздушного судна продолжают работать 15 человек и шесть единиц техники.
Самолет Ан-26, принадлежащий "Камчатскому авиапредприятию", потерпел крушение 6 июля при выполнении рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана. На борту были 28 человек, все они погибли.