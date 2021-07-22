https://ria.ru/20210722/tekhnologii-1742418270.html

Рассмотрение заявок на включение в реестр российского ПО ускорят

Рассмотрение заявок на включение в реестр российского ПО ускорят - РИА Новости, 22.07.2021

Рассмотрение заявок на включение в реестр российского ПО ускорят

Срок рассмотрения заявок на включение продуктов в реестр российского программного обеспечения (ПО) будет сокращен в два раза, соответствующее постановление... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T17:59

2021-07-22T17:59

2021-07-22T19:31

россия

максим паршин

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

технологии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741338984_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8b39b5579a6bbf11eeb0da09887e91f8.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Срок рассмотрения заявок на включение продуктов в реестр российского программного обеспечения (ПО) будет сокращен в два раза, соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает пресс-служба Минцифры РФ.Минцифры указывает, что изменения стали возможны в связи с тем, что к оценке документов будет привлекаться специализированная экспертная организация. Кроме того, согласно сообщению министерства, в составе экспертного совета, который проводит экспертизу продуктов, будет увеличено число представителей ассоциаций разработчиков ПО.Замглавы Минцифры России Максим Паршин подчеркнул, что в связи с введением для разработчиков российского ПО преференций при госзакупках и налогового маневра число заявок на включение в реестр увеличилось в несколько раз.Президент РФ в прошлом году предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр: для компаний сферы информтехнологий бессрочно снизить ставку страховых взносов до 7,6% с нынешних 14%, а ставку налога на прибыль - до 3% с 20%. Для получения льгот компания должна получить аккредитацию в Минцифры РФ. В министерстве уточняли, что на получение льгот могут рассчитывать компании, которые получают 90% выручки от разработки и реализации программного обеспечения (ПО).

https://ria.ru/20160402/1401424067.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, максим паршин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии, экономика