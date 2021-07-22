17:59 22.07.2021 (обновлено: 19:31 22.07.2021)
Рассмотрение заявок на включение в реестр российского ПО ускорят
Заявки на включение продуктов в реестр российского ПО будут рассматривать в два раза быстрее
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Срок рассмотрения заявок на включение продуктов в реестр российского программного обеспечения (ПО) будет сокращен в два раза, соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает пресс-служба Минцифры РФ.
Минцифры указывает, что изменения стали возможны в связи с тем, что к оценке документов будет привлекаться специализированная экспертная организация. Кроме того, согласно сообщению министерства, в составе экспертного совета, который проводит экспертизу продуктов, будет увеличено число представителей ассоциаций разработчиков ПО.
"Профильные ассоциации увеличат долю в совете с 50% до 70%, это означает, что конкретное ПО будут рассматривать профессионалы в своих сегментах рынка", - отметила председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская, слова которой приводятся в сообщении.
Замглавы Минцифры России Максим Паршин подчеркнул, что в связи с введением для разработчиков российского ПО преференций при госзакупках и налогового маневра число заявок на включение в реестр увеличилось в несколько раз.
Президент РФ в прошлом году предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр: для компаний сферы информтехнологий бессрочно снизить ставку страховых взносов до 7,6% с нынешних 14%, а ставку налога на прибыль - до 3% с 20%. Для получения льгот компания должна получить аккредитацию в Минцифры РФ. В министерстве уточняли, что на получение льгот могут рассчитывать компании, которые получают 90% выручки от разработки и реализации программного обеспечения (ПО).
2 апреля 2016, 16:33Минкомсвязи расширило реестр российского программного обеспеченияРешение о включении таких программ, как "Dr. Web Антивирус", "Система электронного документооборота СЭД", клавиатурный тренажер "СОЛО на клавиатуре" и других в реестр было принято в ходе заочного голосования членов Экспертного совета по российскому ПО.