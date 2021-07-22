16:39 22.07.2021 (обновлено: 17:22 22.07.2021)
Талибы заявили, что не позволят Турции ввести войска в Афганистан
Представитель "Талибана"* Муджахед: движение не позволит Турции ввести свои войска в Афганистан
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) не позволит Турции ввести свои войска в Афганистан, заявил РИА Новости официальный представитель движения Забиулла Муджахед.
"Мы уже отвергли позицию Турции и заявили, что после вывода (военнослужащих) Соединенных Штатов из Афганистана мы не позволим другим иностранным силам оставаться в этой стране ни под каким предлогом. Мы против решения Турции … Если она способствует прогрессу на переговорах и сможет улучшить ситуацию в Афганистане – мы приветствуем это, но мы не позволим (Турции) находиться в Афганистане", - подчеркнул собеседник агентства.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* Террористическая организация, запрещенная в России