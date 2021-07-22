https://ria.ru/20210722/taliby-1742401815.html

Талибы заявили, что не позволят Турции ввести войска в Афганистан

Талибы заявили, что не позволят Турции ввести войска в Афганистан - РИА Новости, 22.07.2021

Талибы заявили, что не позволят Турции ввести войска в Афганистан

Радикальное движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) не позволит Турции ввести свои войска в Афганистан, заявил РИА Новости официальный... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T16:39

2021-07-22T16:39

2021-07-22T17:22

афганистан

турция

талибан

в мире

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) не позволит Турции ввести свои войска в Афганистан, заявил РИА Новости официальный представитель движения Забиулла Муджахед.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210722/taliban-1742401910.html

афганистан

турция

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афганистан, турция, талибан, в мире