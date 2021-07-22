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Талибы пообещали не допустить активизации ИГ* в Афганистане
Талибы пообещали не допустить активизации ИГ* в Афганистане - РИА Новости, 22.07.2021
Талибы пообещали не допустить активизации ИГ* в Афганистане
Официальный представитель радикального движения "Талибан"* Забиулла Муджахед заявил РИА Новости, что движение не допустит активизации "Исламского государства"*... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T16:39
2021-07-22T17:22
россия
исламское государство
афганистан
китай
в мире
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Официальный представитель радикального движения "Талибан"* Забиулла Муджахед заявил РИА Новости, что движение не допустит активизации "Исламского государства"* на территории Афганистана, боевиков из Средней Азии или Уйгурского района КНР в стране нет."Мы заверяем вас, что мы не позволим ИГИЛ* активизироваться в стране, в районах, находящихся под нашим контролем. Что касается присутствия боевиков из других стран, я это полностью отрицаю. Боевиков из Средней Азии или Китая в стране нет. Мы заверяем, что мы… предотвратим их проникновение в страну", - заявил Муджахед.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. * Террористическая организация, запрещена в России
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россия, исламское государство, афганистан, китай, в мире
16:39 22.07.2021 (обновлено: 17:22 22.07.2021)
 
Талибы пообещали не допустить активизации ИГ* в Афганистане

Представитель "Талибана"* пообещал, что движение не допустит активизации ИГ* в Афганистане

© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан"* в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Официальный представитель радикального движения "Талибан"* Забиулла Муджахед заявил РИА Новости, что движение не допустит активизации "Исламского государства"* на территории Афганистана, боевиков из Средней Азии или Уйгурского района КНР в стране нет.
"Мы заверяем вас, что мы не позволим ИГИЛ* активизироваться в стране, в районах, находящихся под нашим контролем. Что касается присутствия боевиков из других стран, я это полностью отрицаю. Боевиков из Средней Азии или Китая в стране нет. Мы заверяем, что мы… предотвратим их проникновение в страну", - заявил Муджахед.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* Террористическая организация, запрещена в России
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РоссияИсламское государствоАфганистанКитайВ мире
 
 
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